Laura Rosel copresentarà el «Catalunya Vespre» de Catalunya Ràdio la temporada vinent

ACN El Consell de Govern de la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals (CCMA) té previst aprovar aquest dimecres la contractació de la periodista Laura Rosel per conduir la segona hora de l'informatiu vespertí de Catalunya Ràdio, 'Catalunya Vespre', segons ha avançat l''Ara' i ha confirmat l'ACN. Amb aquest probable fitxatge el programa iniciaria una nova etapa en què la seva primera hora, de nou a deu, mantindria el to informatiu i amb la veu del seu presentador històric, Kilian Sebrià, i la segona, de deu a onze de la nit, seria per a Laura Rosel, amb un to més reflexiu i reposat. D'aquesta manera, la periodista tornarà a fer ràdio després de la seva etapa a RAC1 tancada ara fa tres anys.

La incorporació de Rosel (Sabadell, 1980) a l'equip de Catalunya Ràdio suposarà el seu retorn al món radiofònic, després de deixar l'emissora RAC1 ara fa tres anys, on va presentar diversos programes fins a assumir el 'Via lliure', el magazín de cap de setmana. Després d'aquella etapa, Rosel va fer el salt a la televisió, primer 8TV del Grup Godó, i més recentment assumint la direcció del 'FAQS' de TV3 en el lloc de Ricard Ustrell. Després de la seva polèmica i precipitada sortida del programa, Rosel ha realitzat i realitza col·laboracions amb mitjans catalans en formats diversos.