La miss sènior manresana Isabella Herrero participa amb la seva filla al programa «Me quedo contigo» de Telecinco

| Manresa La miss sènior manresana, amb importants títols internacionals, Isabella Herrero, serà una de les concursants de «Me quedo contigo», el nou programa que Telecinco estrenarà aquesta nit. Herrero no estarà sola, sinó que hi participarà amb la seva filla, Tània Rodríguez.

I és que l'eix del programa és que les mares han de buscar parelles a les filles, tot opinant i donant consells sobre els aspirants masculins. En total hi haurà 20 mares i filles, i en el plató apareixeran nois, els aspirants a convertir-se en parella d'una de les concursants. Els joves no només hauran de convèncer les noies de que podrien ser la parella perfecta, sinó també a les mares, que amb un botó vermell podran descartar els aspirants que no els faci el pes.

«És un programa divertit, i en el mateix plató hi haurà un espai perquè les filles i els nois puguin tenir una cita i veure si congenien», explica Herrero a aquest diari. El programa està conduit pel veterà presentador Jesús Vázquez i fins ara els responsables de l'espai televisiu han dit que serà un show on hi haurà moltes emocions i dosis d'humor. La filla d'Herrero, Tània Rodríguez, ja havia participat en el programa «Mujeres y hombres, y vicebersa», del mateix canal televisiu; va ser proclamada Miss Bages el 2010 i ha seguit els passos de la seva mare en el certàmens de bellesa.