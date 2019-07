Ricard Ustrell presentarà i dirigirà amb el berguedà Xavi Rossinyol el programa «Planta baixa»

ACN | Barcelona TV3 estrenarà al setembre el programa 'Planta baixa', presentat per Ricard Ustrell i produït per La Manchester, que s'emetrà de dilluns a divendres d'11.50 a 13.55. 'Planta baixa' serà un magazín d'actualitat social i política, amb reporters al carrer i connexions, sense tertúlies i amb públic al plató. Com ha anunciat aquest dilluns la CCMA en un comunicat, "tota una nova generació de periodistes s'estrenarà a televisió per aportar un punt de vista jove, inèdit i modern del que passa a Catalunya". 'Planta baixa' estarà dirigit per Ricard Ustrell i el berguedà Xavi Rossinyol, i sotsdirigit per Maiol Roger.

El programa s'emetrà en directe des d'un plató de TV3, convertit en un pis de planta baixa. Al menjador, s'hi analitzaran les notícies més importants del migdia. A la sala d'estar, els temes d'interès social d'investigació pròpia. A la cuina, quatre periodistes especialitzats hi explicaran històries de medi ambient, feminismes, ciutadania, vida digital, etc. I l'altell és l'espai per a la reflexió amb aportacions de noms del món del periodisme i de la universitat.

El realitzador serà Xavi Garcia Balañà i pel plató, hi passaran cada dia Cristina Solias, Xavi Canalias, Jordi Asturgó, Berta Torrades i Bea Duodu. Fora del plató, cobrint la informació política, hi haurà Dani Sánchez Ubart i Sandra Castells, i Tania Tapia, des de Madrid. Bàrbara Sedó i Edgar Sapiña seran els reporters dels temes socials. Completen la redacció Ricard Llenas, Xènia Santigosa i Marc Güell (guió) i Judith Arnalot i Aleix Serra (xarxes). L'equip de producció estarà dirigit per Gemma Tarragó, i comptarà amb Lourdes Sacasas, Franki Pereira i Sarah Contreras. Guillem Cabra assumeix la producció executiva de La Manchester.