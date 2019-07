Dos bessons d'Olesa guanyen el programa «Masters de la Reforma»

Redacció | Manresa Albert i Iván Gálvez, dos germans bessons d'Olesa de Montserrat, han estat els vencedors de la primera edició del programa d'Antena 3 «Masters de la Reforma».

L'últim i definitiu capítol d'aquest «talent show» de reformes i decoració es va celebrar dilluns a la nit i els dos olesans van derrotar en la gran final a la parella formada per José i Iratxe.

La prova decisiva de «Masters de la Reforma», espai presentat per Manel Fuentes, va consistir en la decoració d'un apartament de 60 metres quadrats en només 10 hores.

La final va resultar molt igualada i només un petit error va decidir el guanyador. El finalista José es va entrebancar mentre transportava una banyera i aquesta es va trencar. Aquest detall va ser decisiu per definir als dos olesans com a vencedors del «talent show».

El camí cap a la victòria d'Albert i Iván però, no ha estat gens fàcil. Els dos bessons de 37 anys van ser eliminats durant la part inicial del programa i posteriorment van ser repescats. A més, havien tingut problemes amb el jurat, format per Pepe Leal, Tomás Alía i Carolina Castedo.

Els germans d'Olesa no van desaprofitar la segona oportunitat que els van donar i després de plantar-se a la final, van aixecar entre llàgrimes i confeti el trofeu de vencedors. Els bessons obtenen com a recompensa 130.000 euros i un xec per valor de 20.000 euros en mobles.