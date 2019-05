HBO escull Catalunya per rodar part de la tercera temporada de «Westworld»

ACN La vila comtal de Besalú (Garrotxa) apareixerà a la tercera temporada de la sèrie 'Westworld' de la plataforma nord-americana HBO. Aquest dimecres 8 de maig la productora farà un càsting durant tota la tarda per buscar un centenar de figurants que apareguin en el rodatge. Segons ha pogut saber l'ACN, la productora busca homes d'entre 18 a 40 anys amb trets físics europeus que puguin encaixar en un personatge de soldat alemany. El rodatge es farà entre el 22 i el 24 de maig al centre històric del municipi garrotxí, tot i que podria allargar-se més dies segons les proves de vestuari. Durant aquests dies, els comerciants hauran de baixar la persiana. Per contra, la productora ja ha arribat a un acord econòmic amb la productora.

La tercera temporada de la sèrie americana 'Westworld' tindrà un toc gironí, ja que part de les escenes es gravaran a la localitat garrotxina de Besalú. Es tracta d'una sèrie de la cadena dels Estats Units HBO. El rodatge de la sèrie serà del 22 al 24 de maig, tot i que potser es podria allargar uns dies més si les proves de vestuari no s'enllesteixen aviat. Pel rodatge, la productora necessita un centenar de figurants que escollirà aquest dimecres a la tarda en un càsting a l'Hotel Melià de Girona.

El perfil que busca l'empresa contractada pel càsting és bàsicament homes d'entre 18 i 40 anys, tot i que no tanquen les portes a la gent que superi aquest llindar. Els figurants hauran de fer de soldats alemanys i per això estan especialment interessats en persones que tinguin trets físics nòrdics o centreeuropeus. A més, com que hauran de fer de soldats, tindran especial importància aquelles persones que sàpiguen agafar una arma com ara una pistola o una escopeta. Concretament estarien interessats en militars, policies o estudiants de policia.

Cada persona seleccionada per sortir en un fragment de la sèrie de l'HBO cobrarà com a mínim 50 euros per cada jornada de rodatge. De la mateixa manera, els comerços del centre històric de Besalú hauran de tancar durant els dies de gravació. La productora ja ha arribat a un acord amb els comerciants per compensar les pèrdues de les tres jornades.

A banda del rodatge a Besalú, la sèrie també gravarà algunes escenes a Llevant (País Valencià). En aquest cas, el rodatge es farà durant el 20 i el 21 i el càsting es va fer aquest dilluns a València.



Segona producció del 2019 a la demarcació

El rodatge de la tercera temporada de 'Westworld' serà la segona producció de l'HBO que es grava a les comarques gironines en aquest 2019. Tal com avançava el Diari de Girona, la setmana passada La Jonquera (Alt Empordà) es va convertir en el set de rodatge de la sèrie 'Foodie Lover', d'Isabel Coixet. Es tracta d'una producció que està enregistrant la catalana i que també es distribuirà per la cadena nord-americana.

A més, la ciutat de Girona també va acollir el rodatge de 'Joc de Trons' el 2015. Un rodatge que va mobilitzar durant més d'una setmana la capital gironina i va omplir de curiosos per saber què passaria en la sisena temporada. Aquesta sèrie també era una producció de la cadena de televisió HBO.



Una sèrie de robots

'Westworld' és una sèrie de ciència ficció que es basa en la pel·lícula que porta el mateix nom i que es va rodar el 1973. Presenta un parc d'atraccions replet de robots d'aparença humana, en què les persones poden anar a viure diverses aventures com si estiguessin al Far West. De cop, aquests robots comencen a interactuar de forma diferent a la prevista i es revolten en contra de les ordres programades pels informàtics. Al llarg de la sèrie es planteja un dilema de quin paper han de jugar en la societat els androides que tenen un funcionament totalment autònom i similar a un ésser humà.

Els productors executius són Lisa Joy i Jonathan Nolan (germà del famós director de cinema, Christopher Nolan). Alguns dels protagonistes són Anthony Hopkins, Evan Rachel Wood, James Marsden, Ed Harris, Thandie Newton o Jeffrey Wright.