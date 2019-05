Error a «Juego de Tronos»: mira l'objecte que s'ha colat a l'últim capítol

Durant la Batalla d'Invernalia, hi va haver una protagonista absoluta, Arya Stark. Ara, en el quart episodi de la temporada final de 'Juego de Tronos', 'L'últim dels Stark', ha sortit un altre protagonista, tot i que en aquest cas, per haver-se convertit en un "roba-escenes" improvisat: un vas de cafè de la cadena Starbucks. El recipient d'un sol ús s'ha colat en una de les seqüències del capítol i s'ha convertit en un dels moments més comentats a les xarxes socials.

(Atenció: aquesta notícia conté spoilers)

El got ha aparegut durant el gran sopar que han organitzat els supervivents de la Batalla d'Invernalia a la sala principal del castell, concretament en el minut 14:44. Enmig de la celebració, en la qual Daenerys brinda per Arya, "l'heroïna d'Invernalia", arriba un moment en què Tormund comença a lloar Jon Nieve i es pot veure davant de la khaleesi un got de cafè de Starbucks.

El recipient apareix clarament sobre la taula, amb una tapa de plàstic blanc i tot. Sens dubte, una errada que sorprèn, donada la meticulositat que caracteritza la ficció d'HBO. Però, bé, un error (perdonable) com aquests, sempre pot passar.

Això sí, les xarxes socials s'han omplert de comentaris destacant aquest moment, aconseguint que aquesta escena, en la qual Daenerys mira de manera seriosa al seu enamorat, el protagonista absolut hagi estat el got.