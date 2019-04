Les llàgrimes del bagenc Albert Álvarez en entrar a «Supervivientes 2019»

REDACCIÓ | MANRESA Els concursants rel reality 'Supervivientes 2019' ja estan a Hondures i entre famosos com Isabel Pantoja, Toñi i Encarna Salazar i Carlos Lozano hi ha una cara coneguda al Bages, la de l'esportista i influencer Albert Álvarez i Colate, conegut també pel seu pas pel programa d'amor 'Mujeres y Hombres y Viceversa'. I la seva entrada al concurs va estar marcat per les llàgrimes.

Aquest guardiolenc de 29 anys forma part de la quota d'extronistes que Telecinco envia a Hondures en cada edició de Supervivientes, on ja van participar anteriorment Oriana Marzoli, Rafa Mora, Steisy, Noel Bayarri o Iván González.

En l'estrena de 'Supervivientes 2019', emesa aquest dijous a la nit, Álvarez ja va tenir els seus primers minuts de glòria. Com la resta de companys, el del Bages va haver de saltar des d'un helicòpter al mar per iniciar la seva aventura a l'illa, on competirà per aguantar fins a l'última gala. Dalt l'aparell, el van acompanyar Aneth i Colate. I quan era el seu torn, mentre l'entrevistava el presentador, Jorge Javier Vázquez, no va poder contenir les llàgrimes. "Estic molt feliç", va justificar, afegit que estava agraït a la seva germana per ser al plató, on el defensarà davant l'audiència. Mónica Hoyos, Chelo García-Cortés, Loli Álvarez i Oto Vans són altres participants de l'edició d'enguany.

Álvarez és saltador de perxa i s'hi ha dedicat professionalment. Es va formar al Club Atlètic Manresa però abans es va traslladar fa un temps a Sòria, on estava vivint i entrenant. El seu pas per MYH li va donar gran fama, el seu compte d'Instagram suma 313.000 seguidors i això li ha obert la porta a guanyar-se la vida protagonitzant esdeveniments a discoteques d'arreu de l'Estat.