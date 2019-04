Aleix Puig, el peixater manresà que vol guanyar Masterchef

Redacció | Manresa Masterchef ja ha tornat a la graella televisiva i ho ha fet amb alguna cara coneguda, Es tracta d'Aleix Puig, un peixater manresà de 26 anys que ja al primer programa no va deixar indiferent a ningú. El jove, que treballa a la peixateria Povill del Carrer de Barcelona, va passar el càsting amb èxit i ja és un dels 14 concursants de la setena edició del programa. L'Aleix, però, no és la única representació manresana a Masterchef ja que el xef Jordi Cruz continua sent jurat del reconegut concurs de La1 juntament amb Pepe Rodríguez i Samantha Vallejo-Nágera.

El programa que s'emet les nits de dimarts (22.30 h) ja no compta amb Eva González com a presentadora i també ha canviat el format. En aquesta edició, els tres components del jurat competeixen entre ells dividint els concursants en tres equips liderats per cada un d'ells. D'aquesta manera, Masterchef s'inspira en el format de La Voz on no només guanya el concursant, sinó també el seu mentor.

En el programa de dimarts passat, Aleix Puig va decidir formar part de l'equip de Jordi Cruz. Connexió manresana entre el jurat més dur i un dels concursants que més passió va aixecar durant el primer programa de Masterchef. Dimarts a les 22.30 h veurem si Aleix Puig continua amb el somni de convertir-se en cuiner professional sota la mirada de Jordi Cruz. Viurem alguna enganxada entre els dos manresans o es convertiran en els guanyadors de Masterchef?