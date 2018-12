El primer tràiler de «Stranger Things» revela els títols dels capítols de la 3a temporada

EP Netflix estrenarà la tercera temporada de «Stranger Things» a l'estiu de 2019, i tot i que encara queda una llarga espera, la plataforma ha ofert un petit avançament als fans publicant els títols dels episodis de la nova entrega. Vuit títols que podrien haver deixat algun spoiler.

«Suzie, em reps?», «Rates de centre comercial», «El cas de la socorrista desapareguda», «La prova de la sauna», «L'origen», «L'aniversari», «La mossegada» i «La batalla de Starcourt», són els títols dels capítols que componen el lliurament, tal com va revelar Netflix en un breu vídeo. «En l'estiu de 1985, l'aventura continua ...», assenyala el clip.

Fins ara, no ha aparegut cap personatge anomenat Suzie, encara que la mare d'en Max (Sadie Sink) es diu Susan. Donada la seva escassa presència a la segona temporada, és probable que no hi hagi cap relació, el que suggereix que Suzie serà un personatge completament nou.

Un primer avançament de la tercera temporada llançat el juliol passat va revelar que la ciutat de Hawkins tindrà un nou centre comercial, Starcourt Mall, que a jutjar pel títol de l'últim episodi, serà escenari d'un enfrontament.

Excepte l'obertura del nou centre comercial, de moment no es coneixen detalls de la trama, llevat que Steve Harrington treballarà en una gelateria del Starcourt Mall, juntament amb la nouvinguda Robin, tal com va mostrar el primer avançament.

A més, l'actor David Harbour, Jim Hopper en la ficció, va revelar que el seu personatge es centrarà en la seva relació amb Eleven (Millie Bobby Brown) en els nous episodis, que mostraran «molta vida domèstica».

Per la seva banda, el productor Shawn Levy va destacar que el tercer lliurament serà «més fosca del que s'esperava». «La tercera temporada anirà a llocs més foscos i inqüestionablement amb més acció que mai», ha apuntat Levy.