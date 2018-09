Aramís Fuster protagonitza el moment més vergonyós de la història de «GH»

R.G. L'arrencada de 'GH VIP 6' no ha passat desapercebuda. Els dotze elegits per entrar a la casa més famosa de la televisió espanyola seran de ben segur en les properes setmanes font de molts moments hilarants, com ja va quedar palès el primer dia. I d'entre tots ells, destaca un nom per sobre de la resta: Aramís Fuster.

La bruixa berguedana va entrar aquest dijous a la nit a la casa de Guadalix amb ganes de protagonisme i en pocs segons ja va ser el centre d'atenció de totes les càmeres del 'reality'. El motiu, un descuit amb el seu vestit que, combinat amb al fet que no portés roba interior, va fer que els teleespectadors li veiessin, literalment, 'tot'. Els comentaris i mems no van tardar a inundar les xarxes socials.

Ja abans d'entrar a la casa, Aramís deixava clares les seves intencions al presentador Jorge Javier Vázquez. La bruixa confessava que no tindria cap problema en parlar clar sobre les seves suposades aventures amoroses amb Barack Obama i Muammar al-Gaddafi. A més, el presentador li va preguntar si era cert que no utilitzava roba interior, cosa que poc després la pròpia Aramís va demostrar davant de totes les càmeres.

Quan als seus origens, la pitonissa va afirmar hores abans d'entrar a GH VIP que no era ni de Berga ni del Berguedà. Ho va fer replicant a un tuit d'aquest diari en el qual s'anunciava l'entrada de la berguedana, nascuda a Vallcebre i crescuda a Berga, a la casa de Guadalix.