La berguedana Aramís Fuster entra aquest dijous a «Gran Hermano VIP»

REDACCIÓ | MANRESA Dos anys ha tardat Aramís Fuster a tornar a treballar amb Telecinco. El 2016, després d'una enfadada monumental en directe, la bruixa berguedana va prometre no tornar a posar els peus als platós de la cadena de Fuencarral. Però ara ha rebut una trucada que no ha pogut refusar, la dels responsables de Gran Hermano VIP, que l'han convençut per participar a la nova edició del reality. La seva entrada a la casa de Guadalix de la Sierra serà aquest dijous a la nit, a partir de les 22 h.

La pitonissa se suma així a una llista de nom ja confirmats on també hi son Mònica Hoyos, Ángel Garó, Aurah Ruiz, Oriana Marzoli, Darek, El Koala, Makoke i Suso Álvarez.

Aquest no serà el primer 'reality' en què participa la berguedana, una de les bruixes més populars del país. I és que ja fa 15 anys, Aramís Fuster va formar part dels convidats d'Hotel Glam.