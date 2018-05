'Westworld' sorprèn els seus seguidors amb un breu fitxatge de luxe

Redacció Si ets un apassionat de les sèries, segur que hi ha dos títols que tens entre les teves ficcions de referència 'Westworld' i ' Breaking Bad'. I si segueixes la primera i et vas empassar les sis temporades de la segona, ben segur que t'has endut una sorpresa al mirar el segon capítol de la ficció ambientada en el parc temàtic on els androides prenen consciència de si mateixos.

ATENCIÓ, CONTÉ SPOILERS

I és que el nou capítol de 'Westworld' ha comptat amb una breu participació de l'actor Giancarlo Esposito, famós per la seva gèlida interpretació de Gustavo Fring, el narcotraficant i propietari de la cadena de menjar ràpid 'Los Pollos Hermanos' de 'Breaking Bad'.

A 'Westworld', Esposito interpreta un mític mercenari de qui ja en vam sentir parlar en la primera temporada i que té una breu trobada amb el personatge a qui dona vida l'actor Ed Harris.

L'aparició de qui va ser un dels dolents més sinistres i temuts d'Albuquerque ha sigut una de les sorpreses més ben guardades de l'equip d'HBO de cara a aquesta segona temporada de la sèrie i, de fet, el nom de l'actor ni tan sols apareix en els títols de crèdit inicials del capítol.

Segons ha explicat Esposito en una entrevista a la premsa nord-americana, la seva aparició al parc temàtic es deu al fet que Anthony Hopkins, protagonista i gran reclam de la primera temporada de 'Westworld', va quedar impressionat després de veure'l actuar fent-ho passar d'allò més malament a Walter White i companyia.