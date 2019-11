La fortalesa de Turégano, art i llegenda

Tere Gradín Sobre el turó on avui s'instal·la el castell, anteriorment va haver-hi un castre que posteriorment va ser romanitzat. La fortificació del lloc es va dur a terme a final del segle XI, quan el comte Fernán González va començar a repoblar la zona. Un segle més tard, Doña Urraca va lliurar la localitat al bisbe de Segòvia i Turégano es va convertir en vila episcopal. A 34 quilòmetres de la capital, cap al nord de la província de Segòvia, l'antiga Torodano traspua un encant especial.

Dins del fortí, declarat monument històric artístic, es va construir l'església de San Miguel, que té elements arquitectònics del romànic i del gòtic. En la fortalesa destaca la torre-campanar del segle XIV, a més de les magnífiques vistes que ofereix sobre la plana castellana. Perquè dir Turégano és dir castell, un dels més singulars d'Espanya perquè en el seu pati d'armes conté un temple fortificat de caràcter inexpugnable.

Dins del nucli urbà de la vila, les columnes de fusta i pedra de la plaça major o plaça dels Cien Palos fan que pervisqui l'aire medieval del lloc, on s'ubica també l'edifici de l'ajuntament sustentat per sis arcs de mig punt.

Molt a prop hi ha l'església de Santiago, temple parroquial declarat monument nacional amb un interessant retaule barroc, després del qual, fa uns anys, en va aparèixer un altre d'estil romànic, una joia tallada en pedra. És un autèntic tresor, tant en si mateix com per les peces que alberga,algunes heretades d'altres localitats tureganenses: la talla romànica de la Verge del Burgo, el tríptic de pintura gòtica (possiblement del bisbe Arias Dávila) o la pila de San Miguel, entre moltes altres. Així mateix, val la pena admirar el palau episcopal, la casa Palaude Miñano, el barri jueu, l'ermita de Nostra Senyora dels Remeis i el Museu Forestal, situat en un bell paratge.

Aquesta construcció està situada a l'antiga casa de l'Engi-nyer, restaurada per albergar el record a les persones que van dedicar la seva vida als treballs realitzats en les pinedes: resiners, pinyers, guardes, etc.

A prop es pot gaudir d'altres llocs, com Berrocal, on es conserva un petit conjunt etnogràfic compost per un molí, al costat del riu Vell, una forja i un poltre de ferrar. També es pot visitar l'església de Sant Martí de Tours, del segle XVI, a Carrascal de la Cuesta, o la de Sant Cristóbal, d'origen romànic.