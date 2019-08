«La nostra música pretén fer reflexionar el públic sobre coses que ens indignen»

Albert Blaya Mambes és no només un duet, sino la història de dues dones que s'expressen a través de la música, la poesia, la llengua de signes i la dansa i que volen denunciar i explicar coses que les preocupen des de la seva perspectiva com a dones i com a mares.

Judith Folch (Jud Joud) explica que el procés creatiu queda repartit entre les dues, tot i que cada una se'n ocupa d'una part. « L'Èrika Llopis és la que combina la dansa amb la llengua de signes i jo m'encarrego de la part musical amb la guitarra i la veu», explica l'artista. A més, comenta que «el llenguatge de signes no és una interpretació simultània, sinó que és una forma de donar a conèixer una llengua meravellosa». Porten dos anys tocant juntes, abans cadascuna seguia el seu camí per separat. «Primer féiem versions, però actualment el nostre repertori compta amb cançons pròpies i també amb algunes versions que ens han marcat», explica Folch, que subratlla que «en les versions hi deixem la nostra mirada pròpia de les coses, hi busquem el nostre enfoc personal que neix de la nostra experiència».

Ambdues ja havien participat anteriorment al Giracirc. Folch és de Collsuspina i,a més, s'encarrega de la part gràfica del festival. «Participar-hi com a Mambes ens fa molta il·lusió, és el nostre projecte i compartir-lo amb tot el poble i la gent que ve de fora és un luxe», remarca Jud Joud. El seu espectacle serà dissabte a les 13.30 h a l'Escenari Cafè del Circ.