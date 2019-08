De camping: aquests són els llocs més luxosos del país

RG Moltes vegades relacionem les vacances en un càmping com una cosa barata i poc glamurosa. Un lloc apropiat per als nens, però una cosa sorollosa i fins i tot en algunes ocasions incòmode per als adults menys aficionats a aquests llocs.

No obstant això, molts espanyols gaudeixen al màxim del contacte amb la naturalesa que ofereixen aquests llocs allunyats de les grans ciutats. Els càmpings ofereixen als seus hostes la possibilitat de deslligar el seu costat més salvatge i deixar de costat les tecnologies que ens envolten en el nostre dia a dia. A més, existeixen alguns càmpings que tenen un luxe més propi dels hotels.

El 'glamping', que cada dia compta amb més adeptes, és la forma de viatjar que permet gaudir de la naturalesa sense deixar de costat totes les comoditats que ens ofereixen els hotels més luxosos. Aquests llocs són autèntics paradisos que es poden trobar en plena muntanya o en primera línia de costa. A Espanya existeixen alguns càmpings de luxe que res han d'envejar a hotels de cinc estrelles.



Platja Montroig Càmping Resort (Tarragona)

Situat en una de les platges més exclusives de la Costa Daurada, el Platja Montroig Càmping Resort compta ambper a garantir unes vacances inoblidables als seus hostes. La sorra fina de la platja, l'atractiva costa mediterrània i el clima càlid del lloc dibuixen l'escenari perfecte per a gaudir d'un merescut descans.

A més, el personal de l'hotel i les seves espectaculars instal·lacions fan que viure uns quants dies en tal idíl·lic lloc sigui una mica del més especial. Piscines, dos bars de copes, dos restaurants, gimnàs, zona de bellesa i uns bungalows cuidats fins a l'últim detall fan que la comoditat estigui garantida.

Airsteam (Màlaga)

Cabanyes en els arbres (Biscaia)

Casa Laila (Màlaga)

Lanzarote Retreats (Lanzarote)

Allunyat de la bullícia de Marbella i Màlaga, encara que a poc més de mitja hora amb cotxe, el luxós càmping Airstream. Les comoditats en aquest lloc estan assegurades gràcies a un: hidromassatge, aire condicionat o barbacoa són alguns complements que ens facilitaran l'estada. A més, aquest lloc compta amb una piscina natural i una plataforma de fusta de 70 metres quadrats ideals per a instal·lar una tumbona amb la qual prendre un bon bany de sol.Situat en la localitat biscaïna de Zeanuri, aquest luxós càmping permet als seus hostes gaudir a pocs mil·límetres de la naturalesa i dels animals salvatges que en ella viuen., aquestes estructures de fusta estan plenament mimetitzades amb l'ambient. Gaudir de les vistes des de la terrassa d'una d'aquestes cabanyes és sens dubte una experiència única. Però, a més, el servei d'aquest gampling et farà arribar el desdejuni mitjançant una corda, perquè no hagis de prendre't cap molèstia i gaudis d'un bon desdejuni en la copa dels arbres.Els fascinants paisatges de la vall del Guadalhorce fan que el gamping Casa Laila es trobi en una zona idíl·lica per als afortunats que passin les seves vacances en aquest lloc. En aquest espai el concepte de tenda de campanya evoluciona. Les seves botigues tenen tal altura que els seus usuaris poden estar dempeus en el seu interior sense cap problema. Les catifes i matalassos fan gala d'una qualitat rares vegades vista en un càmping. Si l'interior és sorprenent, l'exterior d'aquest càmping no ho és menys.Sota la gestió d'una empresa familiar Lanzarote Retreats es troba situat a escassos 300 metres de la platja en un entorn tranquil i natural amb vista tant al mar com a la muntanya., casa de camp i viles de luxe formen un espai perfecte per a gaudir del descans i l'Ecoturisme. A més, el lloc es troba molt prop del parc nacional Timanfaya, on podem gaudir d'una caminada pels paisatges lunars del lloc.