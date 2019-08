Les millors platges de Catalunya

Manresa Per gaudir d'un dia de platja perfecte cal ben poca cosa: una tovallola, un banyador o biquini (o no) i ganes de passar-ho bé. A Catalunya, per sort, tenim unes meravelloses opcions per gaudir de la platja, sigui per a un bany o directament per fer un passeig si la temperatura acompanya. Podeu trobar des de les platges en estat salvatge, fins a les més pròximes. Però les que us presentem a continuació són el bo i el millor, les platges més maques i més completes entre totes les que tenim al litoral català. Gaudiu-les!