Les 5 destinacions més boniques i perilloses del món

R.C. Per al viatger que busca un periple únic i arriscat, aquest rànquing de les 5 destinacions més perilloses i boniques del món, pot ser-li de gran ajuda. Repassem alguns dels llocs naturals més espectaculars de la Terra però que alhora amaguen fortes amenaces: altura, profunditat, depredadors, insectes, clima...

Són paratges exòtics per si sols però el risc que comporten els converteix en enclavaments encara més especials i plens de significat: visitar aquests llocs implica valor i genera una certa admiració o enveja sana als amics i familiars que, posteriorment, escolten l'experiència o veuen les fotos de tan arriscat viatge.



1. La Gran Barrera de Coral (Austràlia): animals marins letals

Pels amants del submarinisme, la Gran Barrera de Coral és el paradís: la seva riquesa marina, la seva fauna, tota la varietat de colors sota un univers aquàtic... Però en la zona de Queensland, l'aventura es pot convertir en mortal si ens topem amb les letals meduses que habiten les seves aigües. El verí de la medusa irukandji és més tòxic que el de la pròpia cobra. Per això, és indispensable cobrir-se de dalt a baix amb un vestit de neoprè per a mantenir la nostra pell aïllada d'aquests perills, sobretot entre octubre i abril.



2. Cova Gouffre Berger (França): Viatge a l'interior de la Terra

3. Selva Amazònica (Sud-amèrica): la fauna més salvatge

4. "Blue Hole" (Belize): el forat blau més hipnotitzant i misteriós

5. La Roca Kjerag (Noruega): una roca que penja a 1.000 metres d'altitud

Una altra destinació hostil però bellíssima és la cova Gouffre Berger, situada en el sud-est de França. Els espeleòlegs experts la coneixen com la 'cova de la mort' i es converteix en tot un desafiament per als més entrenats. Ési compta amb un llac interior. Diverses persones han perdut la vida en les seves entranyes, d'aquí ve el seu sobrenom. A més del que suposa aquest viatge a l'interior de la Terra el seu màxim perill és que plogui; llavors, la cova s'inunda atrapant a tot aquell que es trobi dins.L'Amazones, el riu més caudalós del món, nodreix amb les seves aigües el major bosc tropical de la Terra.que cada dia descobreixen espècies i comportaments animals nous. Però, d'altra banda, l'Amazones porta grans perills: insectes i animals de tota mena que poden ser molt nocius per al visitant o fins i tot mortals: aranyes, taràntules, mosquits, escorpins, jaguars, piranyes, caimans...El Blue Holeque brinda una idíl·lica fotografia zenital del mar de Belize. Els bussejadors més valents que s'han endinsat en el seu interior han descobert un conjunt de coves submarines de parets verticals. La perillositat d'aquesta obra arquitectònica natural resideix en la profunditat: almenys cal descendir 34 metres per a entrar en la caverna; una vegada aconseguit aquest desafiament, el bus compta amb molt pocs minuts abans que l'aire que respira es torni nociu a causa dels alts nivells de nitrogen que la sang acumula.En els fiords noruecs hi ha un lloc colpidor i extremadament perillós: la Roca Kjerag. La rocai està encaixada entre dues parets totalment verticals. Els turistes més atrevits es fan una foto damunt d'ella, confiant en l'estabilitat de la roca que ha estat intacta durant anys. El més complicat és quedar-se quiet per a la foto: el tremolor de les cames davant tal altura és inherent al sentit de supervivència de l'ésser humà. Un lloc de bellíssim i d'autèntica agonia per als quals sofreixen vertigen.