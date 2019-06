Platges d'interior: opcions per remullar-se i espantar la calor al Berguedà

Redacció | Berga El Berguedà i els seus voltants presenten un gran ventall de propostes per passar l'estiu. Piscines i terrasses de bars s'omplen de gent durant la temporada estival. I és que segurament, a banda de quedar-se tancat a casa amb l'aire condicionat, són les millors opcions per refugiar-se de la calor.

Cada cop són més nombrosos els visitants, i també els veïns de la comarca, que busquen els entorns naturals per refrescar-se i fer una remullada. Una alternativa a les piscines municipals i a la banyera de casa que agafa força quan la calor és forta. No és cap novetat anar-se a banyar al riu. Segurament, quan les piscines encara no existien, era de les poques maneres de fer passar la calor a l'estiu. També és una bona opció, i ben barata, per estalviar diners. I també és una proposta divertida per a l'oci.

És habitual, aquests dies de calor i sobretot els caps de setmana, trobar famílies senceres passant el dia en entorns naturals del Berguedà que busquen l'aigua com un dels principals atractius. Ho confirmen els punts d'informació i oficines de turisme de la comarca, que asseguren que cada vegada hi ha més persones que s'interessen per conèixer punts de bany naturals que siguin accessibles i amb serveis i establiments a poca distància.

Al Berguedà, hi ha una llarga llista d'espais on poder fer una remullada estiuenca, tot i que els més concorreguts són només uns quants. Segurament el pas del Llobregat per Pedret, el pantà de la Baells (que es complementa amb moltes propostes d'oci i esports aquàtics) i la riera de Merlès són els punts de bany més famosos de la comarca. També hi ha altres petits gorgs més amagats o pràcticament desconeguts, que són el refugi de grups d'amics i famílies que volen passar tranquil·lament la tarda, sense massificacions. Algunes zones de bany, com és el cas de la riera de Merlès, tenen aglomeracions que fan que relaxar-se sigui complicat.

