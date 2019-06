'Room Escapes' de la Catalunya Central que no et pots perdre

Redacció | Manresa

Encara no has fet mai un 'room escape'? O ja t'ha enganxat l'activitat i en vas recorrent? És una opció d'oci que està de moda. Un activitat en què participen grups de persones amb un objectiu comú: resoldre enigmes per aconseguir la combinació que obri les portes de la sala on tu i el teu equip esteu tancats. Et proposem cinc reptes, amb temàtiques diferents però tots amb diversió, intriga i emoció fins al final. Llegeix les propostes que et suggerim i deixa't sorprendre.

El Celler 1890

Les vinyes i el vi són la temàtica d'aquest 'room escape' de Vilafranca del Penedès, que et traslladarà a l'any 1980. La plaga de la fil·loxera avança i al seu pas deixa famílies desesperades, desconsol i vinyes mortes. El neguit va creixent. L'avi Miquel torna al Penedès després d'un viatge llarg per trobar una solució al problema, però mor sense explicar tot allò que havia après. Ara bé, l'avi Miquel ho anotava tot en un diari que va deixar amagat al celler. Sereu capaços, tu i el teu equip, d'entrar al celler i resoldre els enigmes? Trobareu la solució per salvar el destí de les vinyes del Penedès? Proveu-ho! Clicant a elceller1890.com hi trobareu tota la informació sobre el joc, les experiències, grups, reserves i promocions.

Andana 24

T'atreveixes a fer un viatge al passat i acceptar el repte de resoldre tots els enigmes en el temps establert? Si la resposta és que sí, a Monistrol de Montserrat viuràs una autèntica aventura. Any 1953. Toquen les 9 del matí al vell campanar de Monistrol. Arriben, com cada diumenge, els primers viatgers que pujaran al santuari de Montserrat amb cremallera. Sense saber-ho, una greu amenaça se cenyeix sobre tots ells. El Jan, l'últim guardaagulles, sabedor que corrien un gran perill, va deixar amagat un secret per tal d'evitar-ho. Cal evitar la tragèdia! I tu i el teu equip sou els escollits per fer-ho. Què sabia el Jan que no va explicar a ningú? Si us agraden els reptes, l'heu de viure. El 'room escape' Andana 24 és un joc que posarà a prova el vostre enginy.

Zona 0

El 'room escape' Zona 0, de Festuc Experience, a Vic, et situarà en un espai on acaba de passar una greu catàstrofe que ha posat fi a tota la humanitat, i tu i el teu equip sou els únics supervivents. Per sort, sou davant d'unes instal·lacions secretes que amaguen la clau del vostre destí. En aquestes instal·lacions el doctor Albert Elna va deixar algunes pistes abans de morir. Sereu capaços d'entendre la seva retorçada ment? Caldrà que us hi esforceu al màxim si voleu salvar-vos! Zona 0 té dos nivells de joc, un per a principiants, i un altre per a grups més experts. I també es pot triar el mode competició, pensat perquè grups nombrosos es divideixin en dos equips i competeixin entre ells. El millor té recompensa.

El Rescat del Diamant

Fem un salt al 1982. Manlleu està en perill! El Room Ter Escape, amb el Rescat del Diamant planteja una llegenda basada en un jove d'aquesta localitat d'Osona que va robar el diamant al serpent que habita a la devesa. L'enorme bèstia està a punt de despertar-se del seu llarg son i es busca una colla de valents capaços d'entrar a casa del vailet per rescatar el diamant i salvar Manlleu de la ira del serpent. Vols ser un d'aquests valents? Atreveix-t'hi i tria un dels tres nivells: estàndard, expert i júnior, per participar a l'activitat en grup. Haureu de fer servir la lògica i l'enginy per trobar claus, fer trencaclosques, investigar, resoldre enigmes, obtenir combinacions o objectes per resoldre l'entrellat.

Venganza. Runaway

Si t'agrada el misteri, atreveix-te a portar a terme la teva venjança. La proposta és Venganza, de Runaway Escape Room, a Igualada, on tu i el teu equip viureu una experiència diferent i on la diversió està assegurada. Està ambientat en un indret on aterra el príncep Empalador i el poble necessita cavallers per entrar al seu castell i liquidar-lo a ell i a la seva tirania. Venganza us posarà a prova i heu de ser capaços d'escapar-vos, mitjançant jocs i enigmes, en 60 minuts. No us ho penseu més i feu un grup familiar, d'amics o de companys de feina per entrar a la sala. Accepteu el repte?