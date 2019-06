Les Fisgas de Ermelo: Brillant combinació d'aigua i pedra

tere gradín Situat entre la regió de Minho i Trás-us-Montes, el Concelho lusità de Mondim de Basto té en la seva bellesa natural un dels seus grans atractius, particularment notable al parc d'Alvão, amb vells poblets aturats en el temps i tresors com les Fisgas de Ermelo, un conjunt d'espectaculars cascades que es precipiten en caiguda lliure al llarg de quatre-cents metres, formant cascades i piscines naturals.

Una barrera de grans lloses quarsítiques obliga el riu Olo a córrer per la serra, i a formar successives cascades. Aquest lloc va ser un dels finalistes en la iniciativa 7 Maravilhas Naturais de Portugal, en la categoria de platges fluvials salvatges, per la seva extraordinària bellesa i riquesa en termes geomorfològics i geològics.

Aquest petit paradís que és el parc natural d'Alvão ocupa una superfície de més de setanta quilòmetres quadrats repartits entre Mondim de Basto i Vila Real. Presenta un relleu variat que va des de la zona alta –que supera els mil metres d'altitud– a les valls per on discorre el riu Olo i on es troben localitats com Ermelo o Fervença. Aquesta diversitat fa que l'espai protegit sigui llar de nombroses espècies, entre les quals hi ha àguiles i falcons.

L'aigua abunda al parc, que es fon amb la verdor del paisatge. Un altre punt de parada ha de ser en les cascades de Bilhó, on el riu Cabrão crea llacs i petits salts d'aigua de gran bellesa. El trajecte senderista PR3 Fisgas de Ermelo permet apreciar els contrastos de la vall i la regió muntanyenca.

Alvão és un dels nombrosos encants de Mondim de Basto, que té un altre dels senyals d'identitat en el Monte Farinha i en el santuari de Nossa Senhora da Graça, de gran devoció. A més, els esdeveniments esportius programats en aquesta geografia serpentejant –automobilisme, ciclisme, atletisme– han fet summament popular el binomi Farinha/Graça, des del cim del qual s'obté un ampli panorama.

A la vila cal passejar pel centre històric. El burg es va desenvolupar entorn de la capella del Santíssimo Sacramento e da Paixão do Senhor, avui un dels monuments més importants del Concelho per la riquesa patrimonial, cultural i religiosa que tanca. A tot el terme municipal ponts, rius, cases blasonades, capelles i temples esquitxen aquestes belles terres de Basto, on pasta afable el bestiar de raça maronesa. Val la pena conèixer els variats espais verds d'aquesta geografia, a més de les riberes al costat del Tâmega i els racons d'oci que ofereix, sense oblidar l'emblemàtic pont ferroviari del segle XIX, a un quilòmetre del centre.