Cinc llocs d'Espanya només aptes per a valents

R. G. Si hi ha alguna cosa pel que Espanya destaca és el turisme. Els racons que s'amaguen al llarg i ample de tot el país són idonis per passar uns dies inoblidables. Llocs paradisíacs perfectes per descansar i desconnectar de la rutina diària, espais naturals en els quals gaudir de la fauna i la flora, ciutats i pobles en què omplir-se d'història i gaudir de l'arquitectura. Les opcions són molt variades i per a tots els gustos.

A més, per als aventurers més intrèpids Espanya també ofereix uns paisatges absolutament sorprenents, però als quals només poden accedir els més valents. Les persones que pateixen de vertigen poden passar-ho malament per aconseguir arribar a aquests llocs d'infart. No obstant això, observar el món sota els teus peus, resulta una experiència inesborrable. Una aventura trepidant per als amants de l'adrenalina.

En aquest article reunim alguns racons màgics de visitar si no ens fa por enfrontar-nos a l'altura.

Las escales de Montfalcó (Osca)

És possible que alguna persona s'espanti només amb veure una fotografia de les escales de Montfalcó. En el Camí Natural de Montfalcó, a Osca, uns esglaons impossibles s'enfilen per un penya-segat d'infart. A mesura que anem ascendint el vertigen es fa més patent. Sota els nostres peus queda el riu Noguera Ribagorçana que serpenteja entre les muntanyes. Els 291 esglaons es poden fer molt llargs si ens espanten les altures, però si ens agrada la sensació d'ascendir fins al cel, podem gaudir d'un paisatge espectacular.

Canal d'Urdón (Cantàbria)

Les passarel·les aixecades en les parets dels murs dels penya-segats que es troben al Canal d'Urdón, a Cantàbria, formen part d'un camí d'onze quilòmetres de longitud que requereixen de cert esforç i molta valentia. En alguns trams, l'alçada pot impressionar i l'estretor del camí pot fer-nos sentir desprotegits. Les vistes del lloc són sorprenents i amb cada metre que s'ascendeix el paisatge millora. La pujada fins Tresviso està ben marcada, però el desnivell que cal salvar és de 900 metres.

Ruta Ferroviària de la Fregeneda (Salamanca)

Al Parc Natural de les Arribes y Vega Terrón podem trobar una ruta única. Partint des de l'antiga estació de ferrocarril de la Fregeneda es gaudeix d'un recorregut de 17 quilòmetres en pla. Les vistes i l'inusual de caminar per una via ferroviària fan d'aquest passeig una cosa espectacular. Però, com en els casos anteriors, l'alçada pot ser un obstacle si no és del nostre grat.

La Faja de las flores de Ordesa (Osca)

Situat al Pirineu central d'Osca es troba la vall d'Ordesa. Declarat Patrimoni de la Humanitat per la Unesco, és conegut per moltes persones que no dubten a visitar un lloc que val la pena explorar. El riu Arazas embelleix encara més els meravellosos paisatges que envolten la zona. En aquest trajecte podem trobar els replans suspesos que discorren al llarg dels immensos murs. Aquestes cornises rocoses van ser el camí de molts pastors i caçadors. Avui en dia, són els turistes i els muntanyencs els que han conquerit el lloc.

Cahorros de Monachil (Granada)

Amb una població de poc més de 7.000 habitants, Monachil se situa al sud-est de Granada. És en aquest municipi on podem accedir a una ruta que s'endinsa en la naturalesa més salvatge. Absent al soroll i l'enrenou de la ciutat, el recorregut discorre vorejant el riu Monachil, principal responsable de modelar el paisatge de la zona. Els estrets passadissos pels que ens guia el camí pot espantar més d'un, però, la bellesa del lloc ens atrapa.