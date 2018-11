Salamanca: una joia arquitectònica, cultural i gastronòmica

míriam vázquez Per gaudir d'una escapada de cap de setmana no fa falta sortir d'Espanya ja que nombroses ciutats poden ser una atractiva destinació turística. Salamanca n'és una. Els monuments i la gastronomia són únicament algunes de les raons per les quals cal visitar aquesta ciutat. A més de ser una de les ciutats universitàries més antigues i importants d'Espanya i d'Europa, està considerada una de les més boniques del país i també una de les més econòmiques.

Bella monumentalitat

Convents, esglésies i edificis civils s'entremesclen a la zona del centre. Un dels llocs imprescindibles de visitar és la plaça Mayor, construïda entre el 1729 i el 1755 d'estil xorigueresc, una variant del bar-roc. Té una màgia especial i és un dels principals motius pels quals val la pena anar a aquesta ciutat, un espai urbà que es va convertir en el centre de la vida social de Salamanca, actualment és un dels punts més turístics.

La plaça és porticada, amb arcs de mig punt i decoració de medallons amb rostres de personatges històrics. Té diferents façanes o pavellons que no tenen la mateixa longitud, i això fa que la plaça sigui asimètrica, encara que tendeix a la figura quadrada.

Altres monuments més destacats de Salamanca són les dues catedrals. Estava previst que la catedral antiga seguís dempeus per permetre el culte fins a finalitzar els treballs d'edificació de la nova i que en aquell moment fos enderrocada, però en acabar les obres es van conservar totes dues.

La catedral antiga és d'estil romànic gairebé íntegrament i acull diferents capelles. Cal destacar-ne el cimbori, anomenat Torre del Gallo.

D'altra banda, la façana de la catedral nova crida l'atenció per la seva decoració, de la qual destaquen els relleus que representen les escenes del Naixement i l'Epifania. La Puerta de Ramos, situada a l'àmplia plaça d'Anaya, és un dels llocs més fotografiats.

Quant a l'interior, sorprèn per la seva magnitud, l'esveltesa de les columnes, l'harmònica perspectiva dels espais, la lluminositat i l'equilibri entre les diferents influències arquitectòniques que hi ha. Una de les curiositats és que hi ha una petita escultura d'un astronauta a la catedral i un drac menjant gelat.

Cultura i gastronomia

Però aquesta ciutat no només destaca pels seus monuments i edificis, la gastronomia també és un bon motiu per visitar-la. El deliciós pernil de Guijuelo o altres menjars menys coneguts, com el farinato, un embotit típic de Ciudad Rodrigo, o la jeta rostida.