Les 5 millors destinacions per als amants de la xocolata

REDACCIÓ La xocolata és per a molts un aliment suprem. La infinitat d'usos, mescles, productes, textures o pureses combinada amb la imaginació humana ha donat lloc a milions de formes de degustar un dels menjars més vinculats al plaer. La combinació del sucre amb la massa i la mantega de cacau oferia un resultat màgic ja en les cultures maia i asteca, i des d'Amèrica es va exportar a tot el món com un dels grans èxits gastronòmics de la història. Avui, a més del valor que la humanitat ha concedit al gust de la xocolata, diversos estudis han destacat alguns seus beneficis per la salut, entre els quals hi ha les propietats antioxidants del cacau o la seva capacitat per estimular la circulació sanguínia.

L'adoració que moltes persones professen per la xocolata es reflecteix en xocolateries i museus de tot el món, que l'han convertit en un objecte de culte. Aquestes són algunes de les destinacions de tot el planeta on podràs trobar autèntics temples de la xocolata si ets un dels amants d'aquest aliment:

Suïssa

A Europa són molts els països que reten homenatge a la xocolata. Un d'ells és Suïssa, i els seus èxits amb aquest aliment són coneguts internacionalment. Va ser en aquest país on es va barrejar la xocolata amb llet per crear tauletes sòlides, per exemple, o on es va idear la xocolata fosa.

Avui, les seves millors xocolateries són un excel·lent mostrari de com els artesans han convertit l'art d'elaborar-la en una mena d'orfebreria. Establiments com Sprüngli a Zuric, la Chocolaterie du Rhone a Ginebra, o la fàbrica-museu de la Maison Caillier, a Broc faran les delícies d'amants d'aquest dolç, així com els establiments de Berna, on va néixer el Toblerone.

Bèlgica

Un altre destí obligat és Bèlgica, que va inventar el praliné, una crema amb barreja de xocolata i ametlla o avellana. Per a molts és el país que més importància ha donat a la xocolata. Hi ha una autèntica devoció per ella, i el nombre de xocolateries és impressionant. La varietat de formes aconseguides jugant amb totes les seves possibilitats aconsegueix aquí proporcions enormes i els aparadors dels seus establiments es converteixen en autèntiques finestres al desig.

El Musée du Cacau et du Chocolat de Brussel·les és una de les opcions, però també a la capital hi trobem la xocolateria Pierre Marcolini, un dels xocolaters més avantguardistes, que ha arribat a fer servir fins i tot or en les seves creacions. Els establiments La Belgique Gourmande, Leonidas o Godiva són altres de les grans marques que es poden trobar a Brussel·les.

França

I si Bèlgica i Suïssa han aconseguit convertir la xocolata en quelcom més que un dolç, no podria ser menys França, amb la seva enorme cultura gastronòmica. A París són nombroses les xocolateries en què els amants d'aquest dolç podran gaudir en les seves infinites formes. Entre elles, La Maison du Chocolat, que té botigues a tot el món, Patrick Roger, Pierre Hermé o Chloé Chocolat, entre d'altres. A més, a París se celebra anualment el Saló de la Xocolata, una fira dedicada a aquest aliment.

Fora de París, es poden visitar també xocolateries com la famosa Tain l 'Hermitage, a Valence, o la Cité du Chocolat Valrhona, a Lió. Aquí es pot conèixer el procés d'elaboració d'aquesta prestigiosa marca de xocolata i degustar algunes de les seves creacions.

Mèxic

La xocolata va sorgir a Amèrica, i a Mèxic es pot rastrejar ara la primitiva forma en què es creu que els maies la degustaven. La Hisenda la Luz o la Finca Cholula, a Comalcalco (Tabasco), són algunes de les finques on es pot conèixer l'origen d'aquest aliment i la seva forma de producció artesanal, des del cultiu del cacau fins al procés de fabricació.

A més de Tabasco, Oaxaca és una altra ciutat molt vinculada a la xocolata, un producte incrustat a la seva cultura de forma mil·lenària i que avui segueix marcant la seva identitat.

Estats Units

Als Estats Units, els amants de la xocolata podran trobar també autèntics temples dedicats a ella. Per exemple, a Nova York o San Francisco, per citar només dues ciutats turístiques, en punts oposats del país.

A Nova York, és aconsellable visitar Magnolia Bakery, famosa per 'Sexe a Nova York', o Max Brenner, on la xocolata es presenta amb hamburgueses o pizza en idees insòlites. Els establiment de Jacques Torres o The Chocolate Room, són altres de les opcions. Si estem a San Francisco, Ghirardelli és una parada obligada, igual que Dandelion Xocolata o Charles Xocolates.