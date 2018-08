Nova York: a dins de la metròpoli més famosa del món

Carlos Ventura No hi ha cap ciutat comparable a Nova York. Els seus carrers, la seva gent, les seves clarors i també les seves ombres. Tot enamora de la gran poma. És coneguda com la ciutat que mai dorm, però també seria correcte dotar-la d'un nou sobrenom, com per exemple, la ciutat de la qual mai en tenim prou. O almenys, aquesta és la conclusió a què arriben la majoria de turistes que bussegen per les avingudes de la metròpoli més famosa del món.

Passejar per Nova York és entrar en un món de pel·lícula, perquè caminar per zones tan emblemàtiques com Times Square o la Cinquena Avinguda fa que et sentis com Tom Cruise aVanilla Sky o Sarah Jessica Parker en una de les escenes de Sexe a Nova York. I seguint amb sèries o llargmetratges, no podem oblidar el pont de Brooklyn i la zona financera de Wall Street.

Entre la cinquena i la vuitena avinguda, hi ha Central Park, un altre centre neuràlgic de l'electricitat que desprèn la ciutat. Un espai envoltat d'alguns dels museus més importants, com el Museu d'Art Modern o el Museu Metropolità, mundialment conegut per acollir cada any la MET Gala, una cita ineludible de les socialités americanes.

Tornant a la Nova York més pura, Broadway és dels carrers de la ciutat que no deixen indiferent ningú. Ni l'esclat dels neons que anuncien els musicals més sol·licitats del moment és capaç de fer canviar la cara de sorpresa dels turistes. Els memorials també tenen el seu lloc a la gran poma i és, sens dubte, el 9/11 Memorial el monument més impactant i emocionant de tota la ciutat. La construcció està dedicada a totes les víctimes de l'atemptat de l'11-S.

El barri de Manhattan guarda un secret –dels nombrosos de caràcter gastronòmic que té– d'allò més temptador: el Han Dynasty, un dels restaurants orientals amb més bona crítica. I per als amants de la música i la televisió, és una obligació visitar els estudis d'NBC, el Radio City Music Hall i Times Square Garden, que han estat els escenaris dels concerts dels artistes més importants de la història.