Washington DC, la gran desconeguda

redacció Si Nova York és la ciutat que mai dorm, Washington DC és la ciutat feliç. Frenètica i elegant a parts iguals, la capital dels Estats Units és una gran desconeguda encara que albergui institucions mundialment conegudes, com la Casa Blanca, el Capitoli o el Fons Monetari Internacional. Washington DC sorprèn en cadascun dels seus carrers, quilomètrics i elèctrics, que no deixa indiferent cap dels turistes que viatgen i passegen on viu el màxim mandatari mundial, Donald Trump.

La història a la capital americana, que també és coneguda com la ciutat verda per la cura de les seves zones de descans i oci, està present en tots i cadascun dels seus racons. Els memorials dedicats a episodis i personalitats més importants de la història americana conflueixen als carrers de DC. De tots, són molt recomanables els monuments dedicats a Martin Luther King, Abraham Lincoln o el consagrat a la Segona Guerra Mundial. També és fonamental gaudir d'un dels passejos més destacables de Washington DC, The National Mall, que connecta el Capitoli amb la Casa Blanca: al capdavall es troba una altra de les construccions més impressionants de la ciutat, el Washington Monument, que té una altura de 169 metres i des del qual es pot gaudir d'una de les vistes més impactants i enlluernadores del centre de la ciutat.

Així mateix, i a diferència de Nova York, els museus són totalment gratuïts, fet que facilita que tothom, visitants i ciutadans, pugui gaudir de l'àmplia oferta cultural de la capital americana. El Museu Nacional d'Història i Cultura Afroamericana, el Newseum –dedicat íntegrament al periodisme i la seva història– o la Galeria Nacional d'Art són els espais que més curiosos acumula en les seves instal·lacions. Les connexions en transports són un altre dels punts a favor de DC, ja que hi ha un dels serveis de metro més eficients del món i, agafant un autobús, en quatre hores, podrem gaudir de la gran illa i l'energia que desprèn la ciutat dels gratacels.

Si és Washington DC la seva propera destinació estiuenca, parades obligatòries per gaudir de la seva gastronomia són Ben's Chili Bowl , famós per ser el preferit de l'expresident Obama. I no s'oblidin de tastar el plat estrella de la restauració americana, els mac and cheese.