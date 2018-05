VIATGES | La vida a Nantes gira al voltant de Jules Verne

Diego Moreno Passejar damunt d’un elefant, dormir a l’habitació d’un hàmster o enfilar-se a un calamar gegant. Tot és possible a Nantes, la ciutat de Jules Verne. A la capital del Loira va néixer aquest cèlebre escriptor i dramaturg el 8 de febrer del 1828 i en aquesta urbs es va criar una ment que des del segle XIX ha enlluernat a tots els amants de la literatura amb obres com La volta al món en vuitanta dies, Viatge al centre de la Terra, Vint mil llegües de viatge submarí, De la Terra a la Lluna o Cinc setmanes en globus.

Ancorada a l’oest de França, a cavall de la vall del Loira i Breta-nya, a dues hores de París en tren d’alta velocitat i a poc més d’una hora de Barcelona amb avió, Nantes manté l’esperit del seu ciutadà més il·lustre. Contemporània, atrevida, enginyosa, verda, lúdica. La ciutat va saber anteposar-se a la desaparició de les seves drassanes a final dels anys vuitanta, el que havia estat un dels seus grans motors econòmics.

I va aprofitar la influència de Verne. Si havia estat el lloc de construcció dels vaixells d’una de les armades més poderoses de la història, es va erigir en el Parc de les Màquines a l’illa de Nan-tes –que divideix per la meitat el riu Loira–, presidit per un gegantí elefant mecànic de 45 tones de pes i 12 metres d’alt. Aquest colossal paquiderm és el senyal d’identitat del que avui és una oda a la imaginació de Jules Verne i els plànols de Leonardo da Vinci.

El mamífer terrestre més gran –on els turistes fan llargues cues per poder gaudir de passejar-hi– és un dels principals atractius. Però no és l’únic. De similar magnitud és el Carrousel des Mondes Marins, en el qual els nens se submergeixen en un món imaginari en aquest aquari mecànic que poden admirar a ritme de màquines estranyes, com ho feia el Capità Nemo quan pilotava el Nautilius, amenaçat per crancs gegants, peixos prehistòrics, criatures abissals...

A prop trobem La Galerie des Machines –la galeria de les màquines–, on experts maquinistes expliquen la història i el funcionament d’estranyes criatures, com aranyes, formigues i garses que habiten en un hivernacle. Tot plegant seguint els estudis del geni italià Leonardo da Vinci. I sí, Nantes també va tenir la influència segles abans d’un altre dels grans genis de la humanitat. El màxim exponent del Renaixement va passar els seus últims anys al castell de Clos Lucé, als voltantsde la veïna ciutat de Tours, també a la regió del Loira.

Un altre dels punts de l’illa és l’Hangar de les Bananes, anomenat així per la importància que va tenir aquest fruit en el comerç amb les colònies després de la Primera Guerra Mundial. Actualment els antics magatzems disposats al llarg del passeig portuari són un dels eixos centrals de la vida nocturna de la ciutat.

Tota aquesta Illa del Coneixement, un dels projectes urbanístics més grans de França i del món, és davant del nucli històric, que encara guarda l’aura del seu passat. Els seus carrers conserven els cartells, botigues tradicionals i donen nom a oficis d’un altre temps. La plaça principal és la icona revolucionària. Allà on es feien execucions amb guillotina durant l’època de la Revolució Francesa, avui s’hi allotgen exposicions temporals d'art urbà.



Ruta cultural

Nantes traspua cultura per tots els seus porus. Des del Lieu Unique, antiga fàbrica de les galetes DL, fins a la punta oest de l’illa de Nantes, la ciutat ofereix un itinerari cultural marcat amb una línia verda pintada al terra que recorre les principals fites de la urbs. A aquestes s’hi incorporen durant l’estiu obres artístiques addicionals, instal·lacions efímeres o projectes tan originals que irrompen a la capital del Loira sota la influència de Jules Verne. Per a això és el segon escriptor més traduït del món,darrere d’Agatha Christie.