Tens 18 anys i vols viatjar gratis per Europa?

EP La Comissió Europea ha anunciat aquest dijous el llançament oficial d'una iniciativa perquè 15.000 joves de 18 anys puguin viatjar gratis aquest estiu per un màxim de quatre països europeus i durant un període no superior a trenta dies, amb l'objectiu que els candidats seleccionats puguin descobrir el continent i "entendre millor la diversitat europea".

El programa, conegut com DiscoverEU, compta amb un pressupost de 12 milions d'euros i Brussel·les aspira a poder lliurar 'bons de viatge' a un total de 20.000 joves al llarg del 2018, ja que està estudiant la possibilitat d'organitzar una segona ronda de presentació de sol·licituds la propera tardor.

Els joves, que hauran de tenir 18 anys a data d'1 de juliol de 2018, podran presentar la sol·licitud al web del Portal Europeu de la Joventut entre els dies 12 i 26 de juny, i el viatge s'ha de fer entre el 9 de juliol i el 30 de setembre.

Are you 18 years old?

Are you up for an adventure?

If yes, get ready to explore Europe by joining #DiscoverEU, an ???? initiative allowing around 15,000 young people to discover EU already this summer!

