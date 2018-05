Cinc ciutats sorprenents per fer una escapada de baix cost

Escapades per Europa. Getty Images

R.E. Conèixer els millors racons de la geografia europea és el desig de moltes persones. Però se sol convertir en una tasca complicada quan es té un baix pressupost. A continuació, presentem algunes ciutats que no tenen res a envejar als principals destins turístics. I que, a més del seu gran atractiu, es podran descobrir amb molt pocs diners.

Hamburg

Situada al nord d'Alemanya, Hamburg posseeix el segon port més gran d'Europa. Anomenat 'la porta del món', el port d'Hamburg se situa sobre el Riu Elba, que desemboca al Mar del Nord. A la ciutat, a més, també es localitzen grans museus i mercats que conviden els visitants a passar-hi uns dies.

Bergen

És la segona ciutat més gran de Noruega i l'any 2004 va ser nomenada per la revista 'Time' com una de les catorze "capitals secretes europees". I és que, Bergen s'ha convertit en el major port de creuers turístics de Noruega i és considerada com l'entrada als famosos fiords. L'any 2000 va ser una de les ciutats que va rebre el títol de Capital Europea de la Cultura.

Glasgow

És la ciutat més gran d'Escòcia i en les últimes dècades ha sofert una gran quantitat de canvis. I, és que el seu passat industrial es pot observar encara en carrers i edificis. Se situa a les ribes del riu Clyde a les Terres Baixes d'Escòcia. Glasgow és en l'actualitat una part essencial de l'economia britànica, i també una de les ciutats més visitades.

Varsòvia

És la ciutat més gran de Polònia i la novena més poblada de la Unió Europea. El 1980 va ser declarada Patrimoni de la Humanitat per la Unesco com a exemple de reconstrucció gairebé total. I és que, el seu centre històric va ser reconstruït després de la guerra. En l'actualitat també és un dels principals centres econòmics i culturals d'Europa.

Graz

Es tracta de la segona ciutat d'Àustria i una de les seves principals característiques és la gran quantitat de zones verdes que posseeix. El seu casc antic va ser declarat Patrimoni de la Humanitat per la Unesco el 1999. I, un dels seus emblemes és el turó Schlossberg, de 475 metres.