Aquests són els millors vins de Catalunya

La Guia de Vins de Catalunya 2021 ha lliurat els premis als millors vins de diferents categories d'una manera diferent a l'habitual per culpa de la pandèmia del coronavirus. I el resultat final dels guanyadors absoluts també ha estat insòlit, ja que, enguany, quatre vins han obtingut la millor puntuació. Mai hi havia hagut un empat des que es va començar a editar la guia, allà pel 2008.

Els millors vins de Catalunya són Brisat del Coster 2019 (Josep Foraster, de la DO Conca de Barberà), Pesseroles Brisat 2017 (Mas Martinet, de la DOQ Priorat), Señora Carmen 2018 (Vins del Tros, DO Terra Alta) i Torelló 225 2012 (Torelló, corpinnat).

A més dels guanyadors absoluts d'aquesta edició, hi ha més vencedors en la resta de categories (alguns repeteixen): Señora Carmen 2018, en la categoria de millor negre; els citats Brisat del Coster 2019 i Pesseroles Brisat 2017, en la de millor blanc; Pla dels Àngels 2019 (Scala Dei, al Priorat) com a millor rosat; Torelló 225 2012 ha estat triat millor espumós; Ambre (Celler La Gutina, sense DO) és el millor dolç; i Sagristia C-1 (Masia Roqueta, sense DO), el millor ranci.

Són distincions que arriben després dels tastos a cegues que ha fet un jurat compost pels mateixos impulsors de la guia i Sergi Sevé, Romina Ribera i Carles Xuriguera que han provat i puntuat ni més ni menys que 1.349 referències de 238 cellers.