Els 4 sabors de gelat més estranys (i deliciosos) d'aquest estiu

Joaquín Benaloy Els darrers anys, els gelats han deixat de ser un aliment que ens refresca durant els mesos més càlids per convertir-se en un producte vàlid tot l'any. L'oferta i varietats s'han anat ampliant amb l'objectiu de satisfer els paladars dels consumidors més exigents. Un procés d'actualització que el sector gelater ha sabut assumir amb celeritat, permetent evolucionar cap a nous productes. En aquest article et convidem a descobrir noves experiències sensorials i et reptem a que t'atreveixis a provar aquests peculiars sabors de gelats. Aquí tens els 4 sabors de gelats de l'estiu 2019:



Gelats amb carbó actiu

Afegir carbó actiu als gelats és una pràctica que s'ha estès. A més de ser un ingredient que actua com a depurador per a l'organisme, en ser un gran absorbent natural, la seva popularitat s'ha disparat per l'atractiu visual que ofereix aquest color.

El negre està de moda

Gelats de te

Els tes estan guanyant popularitat i, juntament amb les espècies, estan obrint-se pas dins l'ampli ventall de sabors de gelat que ja hi ha al mercat. Te verd Matcha, te Earl Grey o te negre Darjeeling, en combinació amb espècies com cúrcuma, gingebre o la tradicional vainilla.

El sabor del té es combina amb espècies

Sorbet en forma de gelat

Els sorbets, refrescants en qualsevol època de l'any, tenen colors vius i sabors naturals. Encaixen bé amb els hàbits i els estils de vida cada vegada més saludables. Es comencen a menjar servits en bola, com un gelat, i als sabors tradicionals com la maduixa o plàtan, mango o mojito, ara s'hi afegeixen també l'api, l'alfàbrega o la remolatxa.

Gelat de sorbet amb sabor de mango

Gelat d'alvocat

Altres ingredients també estan guanyant popularitat, com l'alvocat. És molt comú emprar-lo com a base per a gelats vegans, ja que proporciona una textura rica i cremosa, amb un perfil de sabor gairebé neutre. I un altre ús en expansió és com a ingredient dels gelats amb alt contingut en proteïnes per a esportistes.