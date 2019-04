Tres forns del Bages i el Berguedà, entre els que fan el millor pa de Catalunya

Trobar un bon pa no és fàcil | lne.es

REDACCIÓ | MANRESA Trobar un bon pa és un petit plaer que, a vegades, resulta complicat. Ara, per ajudar els consumidors a poder-ne menjar, l'associació Panàtics ha creat la "Ruta del bon pa de Catalunya 2019", en la qual recull 62 forns catalans en els quals garanteixen que es pot aconseguir un pa de qualitat.

Entre tots els forns seleccionats, n'hi ha 3 situats al Bages i al Berguedà. Són el bagenc Forn de Cabrianes i els berguedans Cal Moliné (Berga) i el Forn Adam Tubau (Casserres).

Per seleccionar els forns, l'associació ha tingut en compte 10 apartats diferents, com la imatge visual externa, la forma i aspecte, l'estructura, el pes, la crosta, la molla, l'aroma i el gust, entre d'altres. A cada forn se li acabava assignant una nota entre l'1 i el 100, i per ser escollits entre els millors havien d'aconseguir un mínim de 70 punts.

La llista completa amb els millors forns de pa de Catalunya es pot trobar al web de l'associació Panàtics.