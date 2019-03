Productors i cuiners es fixen oferir més plats amb formatges del Pirineu

ACN Els formatgers dels Pirineu s'han proposat que els seus productes tan buscats i propis de la serralada omplin no tan sols les botigues alimentàries sinó també les cartes dels restaurants. Així, els fogons i taules dels establiments turístics esdevindrien un dels principals ambaixadors i promotors dels formatges.

Amb aquest objectiu, una trentena de professionals del sector de la restauració de l'Alt Urgell, la Cerdanya i el Pallars Sobirà han participat aquesta setmana en una jornada tècnica celebrada a la Seu sobre el formatge artesà pirinenc i la manera com incorporar-lo a les receptes. La sessió ha estat organitzada per l'Ajuntament de la Seu i la Fundació Alícia com a acte inaugural d'una nova edició del cicle «Parlem de formatge», el qual programarà en les pròximes setmanes visites guiades a alguns elaboradors de la comarca, a més de tasts i tallers. La finalitat de la jornada ha estat incrementar la presència del formatge artesà a les cartes dels restaurants a través de plats cuinats i ajudar els cuiners a superar el tradicional plat de formatge cru.

La directora científica de la Fundació Alícia, Elena Roura, ha explicat que el formatge artesà del Pirineu pot tenir altres aplicacions i ha recordat, per exemple, la seva possible incorporació en un plat de sopa, així com els iogurts en altres preparacions. Així, els restauradors han explorat les combinacions culinàries dels formatges i, alhora, han conegut els productes de Cal Majuba, l'Abadessa, Mas d'Eroles, 30 cabres i l'Oliva. Fonts de l'Ajuntament han apuntat que la presència de formatges als menús és encara escassa.