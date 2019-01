Fundació Alícia elabora un receptari de la cuina gitana a Catalunya

Una de les trobades a Alícia per a l'elaboració del receptari MSB

REDACCIÓ | Sant Fruitós de Bages

'Halar' és una paraula gitana que els catalans i catalanes hem adaptat i utilitzem habitualment per referir-nos a l'acte de menjar. I, és, també, el títol del receptari que presenta la Fundació Alícia aquest divendres al matí amb l'objectiu de donar visibilitat a la cuina gitana que es fa a Catalunya.

L'acte comptarà amb la presència al Bages del conseller de Treball, Afers Socials i Famílies, Chakir el Homrani i, durant la presentació del llibre, es realitzarà, també, un taller/demostració per part de cuineres de la comunitat gitana i xefs de la Fundació Alícia, amb alguns dels plats inclosos en la publicació.

La publicació "Halar, cuina a Catalunya" recull un total de 34 receptes que expliquen la tradició culinària del poble gitano i que han estat relatades per dones i homes gitanos residents a les diferents províncies catalanes, i amb orígens molt diversos dins del territori peninsular.

El treball, que es fa visible en la publicació, ha consistit en una sèrie de trobades dels investigadors de la Fundació Alícia (centre ubicat a Sant Fruitós de Bages) amb un total de 26 persones d'aquesta comunitat que han explicat les seves vivències i experiències personals i, també, les dels seus avantpassats d'aquí i procedents d'altres territoris com Andalusia, Màlaga, Múrcia o Portugal, entre d'altres, al voltant de la seva tradició culinària i gastronòmica. Això ha permès fer una àmplia recopilació de coneixement al voltant de la cuina, el patrimoni gastronòmic i l'alimentació gitana: preferències i hàbits alimentaris, distribució d'àpats, i, és clar, plats específics i la seva elaboració.

En una segona fase del projecte s'han seleccionat les receptes més significatives, de totes les explicades, per tal de posar-les a la pràctica. La repetició de les receptes entre els participants, la utilització d'ingredients habituals en la cuina gitana, la singularitat i el significat de certes elaboracions i la varietat (tipologies d'elaboració i tècniques diferents), s'ha tingut en compte a l'hora de donar forma a la publicació. Cocido amb fonoll i sopa de pa, Mondongo, Patates guisades o amañadas o Migas, són algunes de les receptes que podeu consultar-hi i posar a la pràctica.

El treball previ i la publicació del llibre formen part d'una de les accions que es duen a terme des del Pla Integral del Poble Gitano, impulsat pel Departament de Treball, Afers Socials i Famílies de la Generalitat de Catalunya. És per això que tant el projecte com l'edició del llibre ha comptat amb la complicitat i el treball conjunt dels equips d'ambdues institucions. Així com, amb la col·laboració de nombroses persones de la comunitat gitana de Catalunya.

El resultat final esdevé un recopilatori del coneixement entorn de la cuina de la comunitat gitana a Catalunya en format de receptari que permet difondre el know how entre la mateixa comunitat i, així, ajudar a crear consciència de patrimoni gastronòmic propi i, també, donar una visibilitat social a aquest aspecte de la cultura gitana, fins ara força desconegut