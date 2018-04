El restaurant Canonge bufa les espelmes del desè aniversari

REDACCIÓ | MANRESA El restaurant Canonge de Manresa, gestionat per Ampans, està de celebració. Acaba de complir els seus primers 10 anys de vida i ho fa havent donat feina en la darrera dècada a 21 persones amb discapacitat i amb necessitats de suport. Actualment hi treballen de forma estables 13 persones, que desenvolupen les tasques de cambrers i ajudants de cuina.

Segons explica Ampans, el Canonge va ser una aposta per crear oportunitats laborals per les persones amb discapacitat, amb l'objectiu de crear llocs de treball dignes i amb reconeixement social. És una fórmula, segons assenyala Toni Espinal, director d'Ampans, replicable i que l'entitat estudia ampliar i acompanyar entitats i organitzacions socials que també es plantegen entrar en el sector de la restauració.

Aquest divendres ha tingut lloc a l'establiment la presentació en premsa del programa d'actes. Espinal hi ha estat acompanyat per Janeta Camps, membre de l'equip directiu d'Ampans, que ha recordat les persones que han col·laborat amb el Canonge al llarg d'aquests anys, com el xef Nandu Jubany, que va ajudar l'entitat a reorientar la proposta gastronòmica i d'espai del Canonge, i de la Fundació Alícia i les Cuineres del Bages, que han cedit alguns dels seus plats a la carta del restaurant.

El testimoni de Mercè Magem, mare d'Enric Vall, cambrer del Canonge des de fa 2 anys, ha explicat el que ha significat la feina del seu fill. La Mercè ha destacat l'esperit de superació del seu fill pel repte que li suposa la feina i ha agraït el suport rebut en tot moment per l'equip del Canonge.

Al seu torn, la Marta Padró i l'Albert Altarriba, amb 6 i 2 anys d'experiència al Canonge, respectivament, s'han afegit a l'acte expressant la seva il·lusió per la feina que fan cada dia.