Com fer la millor truita de patates del món?

Redacció | Manresa Segons els experts, fer una truita de patates és fàcil però fer una bona truita de patates no ho és tant. Si acceptes el repte i et proposes fer la millor truita de patates del món, et donem alguns trucs i secrets per ajudar-te. I de pas, apunta a l'agenda: el 9 de març és el Dia Internacional de la Truita de Patates.

Una bona truita de patates s'ha de fer amb els millors ingredients. Unes patates de la temporada i uns ous frescos, juntament amb unes saboroses cebes i el millor oli d'oliva verge extra, ens ajudaran a elaborar una truita excel·lent.

Una vegada que disposem dels ingredients, hem d'aconseguir una bona paella i uns estris de cuina que estiguin en bones condicions. Alerta! És fonamental que la paella no s'enganxi i que la paleta amb la qual mourem els ingredients no estigui malmesa.

Ara, ja ho tenim tot a punt per fer la millor truita de patates del món i només ens queda posar-nos mans a l'obra.

Preparació de la truita de patates

1. En primer lloc, cal pelar i tallar les patates. Els cuiners recomanen tallar les patates en forma de dau si volem preparar una truita de patates.

2. Posteriorment, cal tallar i pelar la ceba. El més recomanable és tallar la ceba en dues meitats per després picar-los en trossos més petits.



Passos per elaborar la millor truita de patates del món. FOTO: Getty Images

3. Amb els ingredients tallats arriba el moment de posar-los a la paella. Abans de fer les patates i la ceba cal assegurar-se que l'oli està ben calent. Amb una bona base d'oli calent podrem afegir les patates i la ceba perquè es fregeixin les primeres i es cogui la segona.

4. Mentre es fregeixen les patates podem aprofitar per batre els ous. Aquesta tasca en la preparació de la truita de patates no té més misteri. L'únic que cal fer és batre bé els ous. A aquesta barreja caldrà afegir-li una mica de sal.

5. Quan les patates estiguin fregides i la ceba ben picada les traurem de la paella i les barrejarem amb l'ou.

6. Finalment, ja només quedarà posar unes gotes d'oli a la paella i quan estigui ben calent hi abocarem la barreja de les patates, la ceba i l'ou.



Passos per elaborar la millor truita de patates del món. FOTO: Getty Images

7. En aquest punt es deixa al cuiner triar a quin punt de cocció vol fer la seva truita de patates. Si els comensals volen una truita de patates quallada s'haurà de moure la barreja en repetides ocasions. Si, per contra, es busca una truita de patates poc quallada n'hi haurà prou amb remoure la barreja a la paella uns minuts.

8. Només quedarà donar la volta a la truita de patates i aquesta ja estarà a punt per ser degustada pels comensals.