La ruta del vi de la DO Pla de Bages torna a obrir els 6 «wine bars» aquest cap de setmana

Redacció | Manresa Els 6 wine bars dels cellers de la DO Pla de Bages estaran oberts aquest cap de setmana coincidint amb l'ampliació del confinament, que passa de ser municipal a comarcal. D'aquesta manera, tots els ciutadans del Bages podran gaudir d'aquesta proposta enoturística i començar a descobrir la ruta del vi de la DO Pla de Bages que es va posar en marxa la tardor passada. Els wine bars oberts són els dels cellers Abadal, Artium, Collbaix, Fargas Fargas, Mas de Sant Iscle i Oller del Mas. En tots ells s'hi podran tastar els vins del celler i alguns a més oferiran activitats enoturístiques.

Durant tot el mes de febrer, Bages Turisme i la DO Pla de Bages animen a tothom a compartir les seves fotos dels moments als wine bars a Instagram, mencionant els comptes del celler on es vagi, de la @dopladebages i de @bagesturisme i utilitzant les etiquetes #rutadelvidopladebages i #winebarsdelbages. Cada setmana se seleccionaran les dues millors fotos i els seus autors podran degustar una ampolla de vi a un dels wine bars de la ruta del vi de la DO Pla de Bages.



Sobre la ruta del vi

La ruta del vi de la DO Pla de Bages és un projecte impulsat per Bages Turisme i el Consell Regulador de la DO Pla de Bages per posicionar la comarca com a referent en enoturisme, posant en valor els vins que es fan a la comarca però també elements patrimonials i paisatgístics únics al món, com les construccions de pedra seca o el Geoparc de la Catalunya Central.

La ruta ofereix un gran ventall de propostes amb un fort component cultural i històric que permeten descobrir el patrimoni i el passat vitivinícola de la zona, sovint desconegut per molts. Els seus punts diferencials són el patrimoni vinícola de pedra seca, la riquesa geològica del territori, amb el Geoparc Mundial Unesco de la Catalunya Central, les nissagues de viticultors, cooperatives centenàries i petits projectes familiars dedicats al món del vi, i uns vins de qualitat, fets amb varietats autòctones i antigues varietats recuperades.

La ruta del vi estructura una oferta segmentada d'experiències singulars per a tots els gustos, com pot ser la descoberta de les barraques de pedra seca, activitats de turisme actiu entre vinyes (buggies, enotrekking, ciclisme, a cavall...), propostes d'enoturisme cultural (visites a Manresa o a Cardona), vi i gastronomia (picnics entre vinyes, maridatges, visites a cellers amb dinar...), i també activitats d'enoturisme premium.