Fem un brownie en dos minuts

VÍDEO: Guia per fer un brownie en dos minuts

REDACCIÓ | MANRESA Tens ganes de cuinar una mica i d'ensenyar-nos a tots el resultat? A Regió7 estem recollint receptes explicades i preparades pels nostres lectors. Com la d'aquest vídeo, de la família Marín Soler, de Sant Vicenç de Castellet, on ens ensenyen a preparar un brownie en tan sols dos minuts i fent servir el microones. Prem el botó de 'play' per descobrir els ingredients que necessites i els passos a seguir. I si tu també ens vols fer arribar un vídeo perquè el compartim amb la resta de lectors, pots contactar amb nosaltres a través del correu electrònic web@regio7.cat. També ens pots trobar a Instagram, Facebook i Twitter. Bon profit!