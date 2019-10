Set receptes divertides i terrorífiques per triomfar aquest Halloween

G.T. Cada vegada hi ha més gent que s'anima a celebrar Halloween. Disfresses terrorífiques, decoracions esgarrifoses, activitats per als més petits, i sobretot moltes llaminadures. Per fer de la nit dels morts un moment encara més divertit i especial per a tota la família, et proposem 7 delicioses receptes de cuina que fascinaran als més petits de la casa:



Pizza de fantasmes i aranyes

Mozzarella en làmines

Olives negres

Orenga

Massa de pizza

Per crear aquesta pizza necessites formatge mozzarella a làmines. L'has de tallar en forma de fantasma. També has de fer servir olives negres a les que has d'afegir unes petites potes. Pots recrear fàcilment les potes tallant petites tires d'una oliva, o bé amb uns brins d'orenga. Et quedarà esgarrifosament deliciosa.





Monstres de fruites

Poma

Plàtan

Crema de cacauet

Cacauets

Nocilla

Núvols

Maduixes

Parteix la poma en quatre trossos. Realitza una petita obertura simulant la boca del monstre en cada tros amb ajuda d'un ganivet. Omple l'obertura amb crema de cacauet. A continuació, col·loca els cacauets com si fossin les dents i les maduixes com si fossin la llengua. Posa una mica de nocilla i els núvols per simular els ulls.



Fantasmes

Plàtan

Nocilla

Per realitzar aquesta recepta, només has de tallar el plàtan per la meitat i dibuixar-hi amb nocilla els ulls i la boca. Així de fàcil i senzill.





Carbassa amb guacamole

Carbassa

2 alvocats

1 ceba

1 tomàquet

Suc de llima

El primer que hem de fer és buidar la carbassa i foradar-la per simular una boca i els ulls. Assegura't de donar-li un aspecte maligne.

A continuació, elabora el guacamole: pela i pica els alvocats juntament amb trossos petits de ceba i tomàquet. Afegeix una mica de suc de llima i salpebra al teu gust.

Ara només és qüestió de col·locar el guacamole sortint de la boca de la carbassa. Al seu voltant col·loca els nachos.





Galetes de Halloween

250 grams de farina

125 grams de mantega

2 rovells d'ou

3 cullerades soperes d'aigua

75 grams de sucre

Fondant negre, taronja i blanca per decorar

Forma un volcà amb la farina i fes un forat al mig. A continuació, talla la mantega en trossos petits i aboca-la en el volcà amb el sucre, tres cullerades soperes d'aigua i els dos rovells d'ou. Finalment, barreja-ho tot fins que quedi una massa compacta.

Amb l'ajuda d'un corró, estira la massa. Unta paper d'alumini perquè no s'enganxin les galetes durant el cuinat. Utilitza uns motlles de monstres per realitzar les formes sobre la massa. Pinta les galetes amb l'ou i posa-les al forn a 180 graus durant 10-15 minuts. Passat aquest temps, deixa refredar les galetes.

Mentrestant, estén amb un corró de cuina la massa de fondant i talla-la amb ajuda dels motlles que has utilitzat per fer la forma les galetes. Enganxa la figura de fondant sobre la galeta amb ajuda d'una mica d'aigua.

Fes el mateix per fer els ulls, la boca i tots els detalls que vulguis afegir.





Terrorífics i sagnants dits

Salsitxes

Formatge

Ketchup o tomàquet fregit

Fregeix les salsitxes a la paella. Afegeix-hi el formatge a la cantonada per simular les ungles dels dits. Ara només queda col·locar les salsitxes com si fossin els dits d'una mà i untar de quètxup perquè sembli sang.





Ous d'aranya

Ous durs

Olives negres

Pebrot vermell rostit

El primer pas per aconseguir aquest plat de Halloween és posar els ous a coure. Quan els tinguis llestos, pela'ls i talla'ls per la meitat. En paral·lel, pica les olives negres per poder formar les aranyes que presidiran els ous.

Aprofita també per tallar els pebrots en petites tires.

Amb tots els materials degudament tallats ja podràs muntar les aranyes sobre dels ous i rematar la decoració amb les tires de pebrot vermell.





Puré de patates en forma de fantasma

2kg de patates

Mig got de llet

Mig got d'aigua

Mantega

Sal

Olives

Preparem un puré de patata espès: pelem, rentem i tallem a trossos grans les patates i les afegim a la cassola, afegim l'aigua, la llet i la mantega. Ho salem tot i deixem que cogui fins que la patata estigui ben desfeta i no hi hagi molt brou.

Al puré de patata i li donem forma de fantasma, deixant en la part superior la punta que farà de cap del fantasma.

Per decorar com un fantasma se li posen ulls rodons i boca amb trossos d'oliva negra o qualsevol tros de verdura que li donarà un color diferent.