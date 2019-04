Cinc postres fàcils i delicioses per pecar durant la Setmana Santa

J. F. Amb l'arribada de la Setmana Santa, arriben a les nostres llars postres típiques d'aquesta època. No és moment per a dietes, ja que en aquestes dates les famílies tendeixen a cuinar alguna d'aquestes receptes senzilles i saboroses que us proposem i algunes de les quals poden durar diversos dies:

Pestinyos:

250 ml oli d'oliva verge extra (un got)

250 ml vi blanc (un got)

1 pela de llimona

1 branca de canyella

1 cullerada de sal

750 gr de farina

oli d'oliva verge extra per fregir i sucre per arrebossar.

Elaboració:

En primer lloc hem d'abocar en una paella l'oli, la pela de llimona i la branca de canyella per després fregir-lo a foc mig durant diversos minuts.

Un cop refredat, retirem la canyella i la llimona, mentre que l'oli el portem a un altre recipient en el qual trobarem vi blanc i sal. Poc a poc, anem tirant també farina fins a aconseguir amb les mans una massa suau. Després, anem formant boles, les estirem amb un corró i unim els extrems en el punt mig perquè no s'obrin al fregir, per a això caldrà utilitzar molt oli. Quan estiguin daurats, els eixuguem amb paper de cuina i els arrebossem de sucre.

Bunyols de Quaresma

Ingredients:

150 gr de llet

1 cullerada de sucre i una mica més per empolvorar

30 gr de mantega

1 cullerada d'anís en gra

1 ou

1 cullerada de vi dolç

ratlladura d'1 llimona

80 g de farina de blat

un pessic de sal i molt oli per fregir.

Elaboració:

Aboquem llet, mantega, sucre, anís en gra, vi dolç, sal i ratlladura de llimona en un cassó petit i el posem en ebullició per, tot seguit, retirar-lo del foc i afegir-farina, remenant tot bé.

Després deixem refredar la massa i hi afegim l'ou de manera que quedi ben integrat. Posteriorment, escalfem una paella amb oli per fregir les boletes en què haurem convertit la massa. Un cop fetes, les escorrem en paper i les arrebossem de sucre i, si volem, també li podem afegir canyella.

Rosquilles

Ingredients:

650 gr de farina de rebosteria

200 ml de llet sencera -un got-

300 gr de sucre

240 ml d'oli d'oliva

12 gr de llevat químic en pols

3 ous

pell d'una llimona

oli suau per fregir

sucre i canyella en pols per arrebossar.

Elaboració:

Fregim oli amb pela de llimona. Després, tirem la closca i en un altre bol batem els ous amb sucre mentre anem tirant llet. Mentre seguim batent, anem tirant l'oli i després, el llevat.

Posteriorment, anem abocant farina i barregem tot amb les mans, fent una massa llisa i suau. Amb oli sobre les nostres mans anem fent boletes de la massa donant-li forma de tortell i, una vegada que les tinguem, les deixem a una paella amb oli i les fregim durant 6 o 8 minuts, escorrent-les després en paper i arrebossant-les amb sucre i canyella.

Mones de Pasqua

Ingredients:

500 gr de farina de força

25 g de llevat fresc

100 ml de llet tèbia

9 ous

100 gr de sucre

la ratlladura d'una llimona o taronja

70 gr de mantega a temperatura ambient

una mica d'essència de vainilla

una mica de sal

Per a la decoració, pots utilitzar, per exemple, ametlles filetejades.

Elaboració:

Dissolem llevat en llet tèbia i després ho aboquem en un bol ple de farina. A aquest li afegim els ous, l'essència de vainilla i la ratlladura de llimona. Un cop barrejat, incorporem mantega i ho tornem a barrejar, deixant reposar tot durant més d'una hora.

Posteriorment, dividim la massa en quatre parts i els donem la forma que vulguem. Després les posem sobre la safata del forn, cobrint-les i deixant reposar dues hores.

Mentrestant, coem quatre ous i, quan vulguem, escalfem el forn, pintem les mones si volem i hi afegim els ous cuits al mig. Els posem a coure, no sense abans endurir sucre, aigua i ametlla filetejada i escampar tot sobre les mones. Finalment ho posem al forn durant una mitja hora.

Rostes de Santa Teresa

Ingredients:

Una barra de pa del dia anterior

4 ous

1 litre de llet

1 tassa de sucre

1 tros de pela de llimona i un altre de taronja

1 branca de canyella

1 culleradeta de canyella en pols i oli per fregir

Elaboració:

Escalfa la llet en un cassó amb la meitat del sucre i afegeix-li pela de llimona i branca de canyella, regirant-ho tot. D'altra banda, talla el pa a rodanxes d'un centímetre i mig i deixa-les a remull amb la llet durant una hora.

Més tard, batem els ous en un bol mentre escalfem l'oli. Un cop fet, agafem les llesques i les passem per l'ou per, posteriorment, posar-les a fregir fins que es daurin per les dues parts, deixant-les reposar després sobre paper de cuina. Després les arrebossem sobre una barreja de canyella i de sucre. Han de menjar-se calentes o a temperatura ambient.