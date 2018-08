Els «mug cakes» de xocolata al microones

Si et perd el dolç, aquests petits bescuits de xocolata són una recepta que no et pots perdre. Amb uns senzills ingredients, que podem trobar en qualsevol cuina, aconseguirem preparar aquests senzill postres. Servit en una tassa, aquests "mugcakes" poden convertir-se en un plat realment cridaner, si decidim decorar-los al gust amb una sèrie de dolços adorns.

Ingredients:

-1 ou

-3 cullarades de llet

-4 cullarades de sucre

-3 cullarades de cacau

-4 cullarades de farina

-1 cullarada llevat

Preparació:

Per començar, posa en un bol la farina, el sucre, el cacau i el llevat. Has de barrejar bé tots aquests ingredients. A continuació, afegeix l'ou i barreja-ho amb els productes anteriorment batuts. Afegeix també la llet i l'oli i bat fins a tenir una barreja ben homogènia.

Després, aboca la barreja a la tassa, sense omplir-la fins dalt perquè no es desbordi en el pas següent (deixa 2-3 centímetres de marge aproximadament). Finalment, posa la tassa al microones i escalfa durant 3 minuts a màxima potència (800 W). Ull! Treu la tassa amb compte de no cremar-te i deixa temperar uns 5 minuts.

Si vols, pots afegir-hi condiments com encenalls de xocolata o una mica de sucre glacé per decorar. Una altra de les opcions per a aquells que es deleixen pel dolç és la d'afegir xocolata negra fosa en la superfície i decorar-lo amb nata muntada. Aquesta decoració ha de posar-se abans de servir, ja que, en cas contrari, la nata baixarà.