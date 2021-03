«Nomadland» i «The Crown» arrasen als Globus d'Or més atípics

'Nomadland', el film de Chloé Zhao, i 'The Crown', la sèrie de Netflix, van ser les grans triomfadores en la 78a edició dels Globus d'Or, els premis que anualment lliura l'Associació de la Premsa Estrangera de Hollywood (HFPA, per les sigles en anglès), en una cerimònia que es va celebrar de forma virtual i va ser conduïda per Tina Fey i Amy Poehler des de dues ciutats diferents.

Uns vestits de gala, i altres en pijama, dessuadora o xandall, els nominats i premiats van anar apareixent en un carrusel constant de videoconferències durant una gala marcada per les circumstàncies excepcionals derivades de la pandèmia de coronavirus i que va estar presentada en directe per Frey des de The Rainbow Room, situat al Rockefeller Center de Nova York, mentre que Poehler va fer el mateix des de l'escenari habitual dels Globus d'Or, l'hotel Beverly Hilton a Beverly Hills, Califòrnia.

En les categories cinematogràfiques la gran triomfadora va ser 'Nomadland', el film dirigit per Chloé Zhao que es va emportar el Globus d'Or a la millor pel·lícula dramàtica imposant-se així a la gran favorita, la cinta de Netflix 'Mank', que liderava les candidatures amb 6 nominacions i es va quedar sense cap. Zhao, a més, va fer història en convertir-se en la segona dona que guanya el premi a la millor direcció després del triomf fa 36 anys de Barbra Streisand amb 'Yentl'.

Dos premis també va aconseguir 'Borat, pel·lícula film seqüela' que es va alçar amb el Globus d'Or a la millor pel·lícula de comèdia o musical i millor actor de comèdia o musical per al seu protagonista i director, Sacha Baron Cohen.

Globus d'Or pòstum per Chadwick Boseman

Un dels moments més emotius de la nit va ser el triomf de Chadwick Boseman, l'actor mort el 28 d'agost passat que es va alçar a títol pòstum amb el premi a millor actor dramàtic pel seu treball a 'La madre del blues'. El premi a millor actriu dramàtica va ser per a Andra Day per 'Los Estados Unidos contra Billie Holiday' i el Globus d'Or a la millor actriu en comèdia o musical va ser per a Rosamund Pike per 'I care a lot'. Daniel Kaluuya per 'Judes and the Black Messiah' i Jodie Foster per 'The Mauritanian' es van emportar els premis a millor actor i actriu de repartiment, respectivament.

La cinta d'animació 'Soul', el nou film de Pixar que es va estrenar directament a Disney + a causa de la pandèmia, també va brillar en aquesta edició excepcional dels premis alçant-se amb dos guardons: millor pel·lícula d'animació i millor banda sonora per Trent Reznor, Atticus Ross i Jonathan Batiste.

Altres premiats en cinema van ser Aaron Sorkin, que es va emportar el premi a millor guió per 'El judicio de los 7 de Chicago' i 'Minari. História de mi família 'de Lee Isaac Chung que es va alçar amb el Globus d'Or a la millor pel·lícula de parla no anglesa.

'The Crown' triomfa entre les sèries

En televisió, la sèrie de Netflix 'The Crown' partia com a favorita amb les seves sis nominacions i no va decebre en fer-se amb quatre premis: millor sèrie dramàtica, millor actriu principal en una sèrie dramàtica (per Emma Corin pel seu paper de Lady Di), millor actor principal en una sèrie dramàtica (per Josh O'Connor pel seu paper de Príncep Carles d'Anglaterra) i millor actriu secundària (per Gillian Anderson per la seva encarnació de Margatet Thatcher).

En comèdia la canadenca 'Schitt' s Creek 'es va fer amb el Globus d'Or a millor sèrie i millor actriu per a Catherine O'Hara, mentre que el premi a millor actor va anar a parar a les mans de Jason Sudeikis pel seu treball a' Ted Lasso '. I en minisèrie o telefilm la guanyadora va ser 'Gambito de dama', la producció de Netflix que també es va emportar el premi a millor actriu per Anya Taylor-Joy, mentre que Mark Ruffalo, amb la seva doble interpretació de germans bessons a 'La innegable verdad', es va fer amb el Globus d'Or a millor actor en minisèrie o telefilm.