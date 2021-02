Els drames «Entre nosotras» i «14 días, 12 noches», estrenes destacades de la setmana a les sales

ACN | Barcelona La producció francesa 'Entre nosotras' és una de les estrenes destacades de la setmana després d'haver estat preseleccionada als Premis Oscar. El drama planteja la història d'amor secret entre dues dones jubilades, que protagonitzen un gir de guió a causa d'un fet inesperat. També serà una estrena destacada la canadenca '14 días, 12 noches', que, amb VOSCAT, relata la mort d'una filla adolescent adoptada i el viatge de la seva mare adoptiva a l'orfenat vietnamita d'on la va treure per reconnectar amb ella. També estarà als cinemes la mexicana 'Nuevo orden', guardonada als Premis Forqué 2020 i al Festival de Venècia. Es tracta d'una distopia sobre l'esclat d'una lluita de classes que condueix a un sistema de control social.



'Detrás de sus ojos', a Netflix

'Allen v.Farrow', a HBO



'Big Sky', a Disney+

La sèrie 'Detrás de sus ojos', basada en el supervendes homònim de Sarah Pinborough, explica la història d'una mare soltera que té un afer amb el seu psiquiatra. Les coses es tornen més complexes quan es fa amiga de la seva dona i es veu atrapada en una xarxa de secrets i mentides de difícil sortida. Una altra de les estrenes destacades de la plataforma és 'Enmienda: La lucha por la libertad en EE. UU.', una docusèrie de sis parts que explora la XIV Esmena de la Constitució americana que garanteix igualtat i protecció per a tots els ciutadans. En el seu format narratiu hi apareixen personalitats com Will Smith, Mahershala Ali, Diane Lane, Samuel L. Jackson, Pedro Pascal i Yara Shahidi. Una altra proposta de la setmana és l'estrena a l'estat del documental 'Pelé' sobre la cerca de la perfecció del futbolista.Dels guardonats cineastes d'investigació Kirby Dick & Amy Ziering i Amy Herdy, aquesta sèrie documental en quarte parts analitza què hi ha de cert darrere les acusacions d'assetjament sexual contra Woody Allen que involucren la seva filla. La sèrie explora com aquelles acusacions van fracturar les seves vides i la família es va trencar després de la seva publicació.El creador de 'Big Little Lies', David E. Kelley, estrenarà aquesta setmana a Disney+ un intens thriller sobre la història dels detectius privats Cassie Dewell i Cody Hoyt en la seva cerca de dues germanes que han estat segrestades per un camioner en una remota autopista a Montana. Quan descobreixen que no són les úniques noies que han desaparegut a la zona han de correr contrarellotge per trobar les dones abans que sigui massa tard. La plataforma també estrenarà 'Con amor, Víctor - Star Original', ambientada en la pel·lícula del 2018 i que, convertida en sèrie, explica el viatge d'autodescobriment de Víctor, nou alumne a l'institut de Creekwood High School. 'Flora y Ulises' serà la tercera aposta de la plataforma. Aquesta comèdia d'aventures se centra en els superpoders de la jove.

'El internado de las cumbres', a Amazon

La nova sèrie 'El internado de las cumbres' arrencarà a Amazon aquesta setmana de la mà dels catalans Asia Ortega, Paula del Río, Albert Salazar i Carlos Alcaide, entre altres intèrprets. Aquest 'reboot' de la sèrie 'El Internado' és una proposta de misteri i terror ambientada en un col·legi de joves rebels que viuen sota una estricta disciplina i envoltats d'un misteriós bosc ple de llegendes i amenaces.



'Stanley, retrato de un criminal', a Filmin

'Viaje a Grecia', a Movistar+

La plataforma Filmin estrenarà aquesta setmana la sèrie 'Stanley, retrato de un criminal' sobre el delinqüent més cèlebre de la història d'Holanda, Stanley Hillis, disponible en VOSCAT. En quatre episodis recorre les seves activitats com a capo de la màfia, sospitós d'extorsió, blanqueig de capitals, assassinat i tràfic de drogues i armes. El protagonista va fugir de la presó en diverses ocasions i va ser entrevistat a la televisió disfressat amb perruca abans de morir en estranyes circumstàncies.Movistar+ estrenarà aquesta setmana la pel·lícula inèdita 'Viaje a Grecia', la nova entrega de la saga gastronòmica de Michael Winterbottom. Els actors i guionistes británics Steve Coogan s'interpreten a si mateixos en aquesta comèdia 100% britànica, una road movie que arriba després de 'The Trip to Spain' (2017), 'Viaje a Italia' (2014) i 'The Trip'. La plataforma també estrenarà 'Al otro lado', on la jove nipona Peipei usa el seu passi com a estudiant per introduir telèfons de contraban procedents de Hong Kong. Ara bé, un dels moments més esperats per als usuaris de Movistar+ serà l'estrena de la segona temporada de la seva sèrie original 'Hierro', amb Candela Peña.