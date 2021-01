Disney+ retira del catàleg infantil «Dumbo», «Peter Pan» i «Los Aristogatos»

EL PERIÓDICO | BARCELONA La plataforma Disney+ ha retirat del catàleg infantil clàssics com 'Dumbo', 'Peter Pan' i 'Los Aristogatos' i les ha passat al catàleg d'adults per considerar que aquestes pel·lícules inclouen estereotips i continguts racistes. A més, l'empresa inclou a l'inici d'aquestes pel·lícules un missatge que adverteix de les connotacions racistes que poden tenir aquests films. L'octubre passat, Disney ja va procedir a incloure aquestes advertències en pel·lícules com les mateixes 'Dumbo', 'Peter Pan' (1953) i 'El llibre de la selva' (1967).

Així, 'Dumbo'. 'Peter Pan' i 'Los Aristogatos' queden ara fora de l'abast dels menors de 7 anys. Estan en la categoria d'adults i amb el següent avís: «Aquest programa inclou representacions negatives o maltractament de persones o cultures. Aquests estereotips estaven malament llavors i estan malament ara».

I quin és el contingut que ha motivat Disney+ a actuar així? En el cas de 'Dumbo' (1941), la plataforma considera que el film ridiculitza els afroamericans esclavitzats a les plantacions del sud dels EUA. I al·ludeix concretament al número musical protagonitzat pels corbs que «imiten i ridiculitzen» aquests esclaus. El líder del grup es diu Jim Crow, que és el nom de les lleis que van reforçar la segregació racial al sud dels EUA. A més, en el tema 'The song of the roustabouts', treballadors negres canten «quan rebem la paga, llencem tots els diners».

En el cas de 'Peter Pan' (1953), la pel·lícula mostra els nadius americans com una tribu i se'ls anomena «pellroges», un terme considerat ofensiu. Disney explica que la pel·lícula mostra els nadius amb estereotips que «ni reflecteixen la seva diversitat ni les seves autèntiques tradicions culturals». A la pel·lícula, apunta la firma, apareixen parlant un llenguatge inintel·ligible. I assenyala que Peter Pan i els seus amics apareixen vestits i ballant a l'estil indígena de manera exagerada, una cosa que per Disney és una forma de «burla i d'apropiació indeguda» dels costums dels nadius».

I a 'Los Aristogatos' (1970), Shun Gon, un gat siamès d'ulls ametllats, és retratat, apunta Disney, «com una caricatura racista dels asiàtics», amb estereotips «exagerats». A més, afegeix, canta amb un anglès pobre interpretat per un actor blanc i toca el piano amb escuradents. Segons el parer de Disney, aquest retrat reforça l'estereotip de «perpetu estranger». La pel·lícula també conté cançons que es burlen de l'idioma i la cultura de la Xina.







També als parcs d'atraccions

Aquesta iniciativa de Disney no es limita només a les pel·lícules, sinó que també inclou els seus. L'empresa ha anunciat que actualitzarà l'atracció anomenada The Jungle Cruise ('El Creuer per la Jungla') dels seus parcs de Califòrnia i Florida per retirar el que considera «descripcions negatives» d'algunes cultures i perquè «reflecteixi i valori la diversitat del nostre món». Aquesta atracció aquàtica, un clàssic dels parcs de Disney des de 1955, ha rebut crítiques per tenir un biaix racista en el retrat d'alguns personatges no occidentals, que apareixen com a salvatges i caníbals.

La nova atracció inclourà noves escenes i un nou fil argumental, ha explicat Disney, que ha apuntat que anirà d'acord amb l'estrena de la pel·lícula 'Jungle cruise', protagonitzada per Dwayne Johnson i que s'estrenarà al juny.

No és l'única atracció que serà sotmesa a un rentat de cara. El juny passat ja es va anunciar la renovació de la Splash Mountain per retirar els estereotips d'afroamericans que evoquen el passat racista dels Estats Units. El tema actual de 'Splash Mountain' està basat d'una pel·lícula de Disney molt controvertida, 'Canción del Sur' (1946), acusada després de la seva estrena de difondre clixés racistes i de descriure idíl·licament les plantacions d'esclaus del vell sud dels Estats Units. Per aquestes raons, la pel·lícula no s'ha exhibit als cines des de la dècada de 1980 i mai s'ha tret en devedé. 'Canción del Sur' també es va mantenir deliberadament fora del catàleg de Disney +.

Disney no és l'única empresa del món del cine i la televisió que ha impulsat una ofensiva de revisionisme cultural. Al juny, la plataforma de 'streaming'» HBO Max, que primer va anunciar la retirada d''Allò que el vent s'endugué' del seu catàleg als Estats Units, la va recuperar, però incloent-hi una explicació del seu «context històric» que assenyala els prejudicis racials que conté.