«La vampira de Barcelona»: Vampirs que no porten capa

redacció /ACN.

L'opera prima de Lluís Danès estrenada al Festival de Sitges, La vampira de Barcelona, arriba avui als cinemes després d'endarrerir la seva estrena a mitjans novembre. Dirigida per Lluís Danés i protagonitzada per Nora Navas, Bruna Cusí i Roger Casamajor, La vampira de Barcelona porta a la pantalla gran la història d'Enriqueta Martí, coneguda com la vampira del Raval. La història transcorre a començament del segle XX en una ciutat on hi conviuen una burgesia modernista amb una altra sòrdida i bruta. La desaparició de la petita Teresa Guitart, filla d'una rica família, commociona el país i la policia té aviat una sospitosa: Enriqueta Martí. El periodista Sebastià Comas s'endinsarà en el laberint de carrers, bordells i secrets del barri del Raval per trobar la veritat sobre les desaparicions i els macabres assassinats. Per al director, Enriqueta Martí no era un «mostre» sinó que va ser «un cap de turc com ho ha estat la Tamara Carrasco fa dos dies. Aquesta pel·lícula va de vampirs, però dels vampirs que no porten capa». Al cineasta li interessava explicar com els arquetips del conte clàssic serveixen per ocultar als monstres actuals que ens vigilen i ens poden xuclar la llibertat».