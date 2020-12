Warner Bros estrenarà totes les seves pel·lícules del 2021 simultàniament als cines i a HBO Max

REDACCIÓ | MANRESA Warner Bros està a punt de canviar les regles del joc pel que fa a les estrenes de cinema es refereix. El seu pla per al 2021 és estrenar totes les seves pel·lícules a les sales de cine i, també, a la vegada, a través de la plataforma de streaming HBO Max, segons afirma la pròpia companyia en un comunicat. Aquest canvi d'estratègia, de moment anunciat pels Estats Units i que podria fer descendir encara més els espectadors que van als cinemes, afectarà films com Dune, The Matrix 4, The Suicide Squad, In the Heights i Space Jam: A New Legacy.

Segons sembla, la companyia pretén que cada estrena es pugui veure durant el primer mes a les sales i des de casa o des de qualsevol dispositiu mòbil. Passat aquest temps, el títol es retirarà d'HBO Max i continuarà la seva projecció als cinemes, abans de passar a ser distribuït a través de Blue Ray o DVD. Disney ja ha provat aquesta estratègia enguany amb Mulan, que es va poder veure a Disney+ pagant un extra i la pròpia Warner Bros ha anat posposant l'estrena de Wonder Woman fins que, directament, s'ha decantat per estrenar-la a HBO Max. Semblava una aposta esporàdica, però que ha obert la porta a que la companyia hagi finalment apostat per canvir radicalment la forma de distribuir els seus films.

"Després de tenir en compte totes les opcions disponibles i l'estat del rodatge de cada pel·lícula, hem arribar a la conclusió que aquesta era la millor manera de navegar pels negocis cinematogràfics de WarnerMedia els propers 12 mesos", explica Jason Kilar, CEO de WarnerMedia. “Estem planejant portar als consumidors 17 pel·lícules notables durant tot l'any, donant-los la possibilitat de triar i decidir com volen gaudir d'aquestes pel·lícules. El nostre contingut és extremadament valuós, menys si el tenim en un prestatge guardat sense que ningú el vegi. Creiem que aquest enfocament serveix als nostres fans, dóna suport a expositors i cineastes i millora l'experiència d'HBO Max, creant valor per a tothom".

Les pel·lícules que Warner Bros estrenarà el 2021: