Daniel Calparsoro estrena el thriller «Hasta el cielo» protagonitzat per Miguel Herrán

ACN | BARCELONA La nova pel·lícula del cineasta català Daniel Calparsoro, 'Hasta el cielo', arriba aquest divendres als cinemes. El thriller, protagonitzat per Miguel Herrán, Carolina Yuste, Asia Ortega i Luis Tosar. Aquesta és una de les estrenes destacades, en una setmana on a Catalunya també han arribat a la cartellera pel·lícules que pel tancament de les sales encara no s'havien estrenat com 'Sentimental', de Cesc Gay, 'De Gaulle' de Gabriel Le Bomin i 'Mank' de David Fincher. També s'estrena el documental de producció catalana 'Pa'trás ni pa'tomar impulso' dirigit per Lupe Pérez que té a la 'bailaora' Carmen Mesa com a protagonista.

La pel·lícula 'Hasta el cielo' té com a protagonista l'Àngel, un noi de l'extraradi madrileny, que s'introdueix en una banda de delinqüents que el portaran a convertir-se en un dels atracadors més buscats del país. Calparsoro ha explicat que es tracta d'un thriller d'atracaments i emocions fortes, una pel·lícula sexy, lúdica i ràpida amb un rerefons social i que narra les peripècies d'uns delinqüents criats darrere les grues de la bombolla immobiliària.

'Pa'trás ni pa'tomar impulso'

S'estrena el'Pa'trás ni pa'tomar impulso' dirigit per Lupe Pérez que té a la 'bailaora'com a protagonista. El documental segueix a Carmen, una andalusa que com altres dones decideix emigrar i perseguir un somni i en aquest cas fins a Argentina, els Andes, les comunitats Qom o per Buenos Aires.

'Érase una vez...'

protagonitza 'Érase una vez...', dirigida pern, directora de 'Brave', una cinta de fantasia que imagina una nova. A 'Érase una vez...', abans que Alícia viatgés al País de les Meravelles i abans que Peter Pan es convertís en un heroi, ells dos eren germans i vivien amb els seus pares i el seu germà gran que mor. Els dos nens intentaran que els seus pares tirin endavant i hauran de plantejar-se si per fer-ho viatgen als seus mons imaginaris.

'Contagio en alta mar'

La pel·lícula 'Contagio en alta mar', presentada a la Secció Oficial Fantàstic a Competició del Festival de Sitges, estài dirigida per. A film, la tripulació d'un vaixell de pesca irlandès lluita per sobreviure quan és immobilitzat per una enorme i misteriosa criatura marina i el seu subministrament d'aigua dolça queda infestat per paràsits.

'Lux Æterna'

El film 'Lux Æterna' dearribarà divendres als cinemes. A la pel·lícula, Caccepta interpretar ala primera pel·lícula dirigida per Béatrice Dalle. No obstant això, el rodatge de la cinta es perd en el caos per una organització anàrquica, problemes tècnics i atacs psicòtics.

'Vampus Horror Tales'

Aquesta setmana també s'estrena 'Vampus Horror Tales', formada per: Manuel Martínez Velasco, Isaac Berrocal, Erika Elizalde i Piter Moreira. Víctor Matellano ha realitzat la producció creativa de la cinta. Uneix les històries el senyor Fettes, interpretat per Saturnino García, que és el guardià del cementiri que guarda molts secrets. Enterra els difunts de dia i els desenterra a la nit.

'Amigo'

Després d'un greu accident, el David decideix acollir i cuidar a casa seva el seu millor amic, el Javi. Entre tots dos, però, no trigaran a aflorar les disputes, posant de manifest una relació enverinada i homicida que tenen. Jde 'Amigo', una cinta angoixant i obscura queentre els dos protagonistes i que va passar per l'anterior edició del Festival de Sitges.

'Els papers d'Aspern'

estrena 'Els papers d'Aspern'. Basada en la novel·la de Henry James, a la pel·lícula, que arriba en català, hi apareixen Jonathan Rhys-Meyers, Joely Richardson, Vanessa Redgrave i Jon Kortajarena en el repartiment.

'L'estrena'

També arriba en català 'L'estrena' d'. El món d'un jove director de teatre, en un petit poble de Txèquia, s'enfonsa. Ha decidit perseguir els seus somnis i adaptar una obra d'Eurípides. Durant els assajos, té una aventura amb una actriu i arrisca el seu matrimoni. L'obra és un desastre i la seva dona l'abandona i desesperat, intentarà enamorar-la de nou.

'El jinete del dragón'

Elde la setmana és 'El jinete del dragón' dirigida per. Firedrake és un drac que s'amaga als afores de Londres i està disposat a mostrar la seva vàlua als dracs de més edat. Per això emprendrà una aventura amb la seva amiga Piel de Azufre per buscar 'La Orilla del Cielo'.

'Aniré on vagis tu'

Dirigida i escrita per la cineasta, s'estrena en català la comèdia 'Aniré on vagis tu' amb Leïla Bekhti, Géraldine Nakache i Patrick Timsit en el repartiment. Vali i Mina són dues germanes amb personalitats molt diferents que han perdut tota relació entre elles, però el seu pare les tornarà a unir durant un cap de setmana.

'2020'

El'2020' d'Hernán Zin retrata des decom es va viure elsi en la primera línia, des dels hospitals, ambulàncies, residencies, funeràries, controls policials, hospitals de campanya...

Estrenes recuperades

Algunes de les pel·lícules que s'han pogut recuperar que encara no n'hi havia estrena a Catalunya són', de Cesc Gay;, de Gabriel Le Bomin i, de David Fincher. Altres films que sí que es van estrenar, però que s'han recuperat sónde David Victori.