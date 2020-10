David Victori: «El públic té un paper molt actiu a 'No matarás'»

ACN | Barcelona El cineasta manresà David Victori, director d''El pacto', estrena aquest divendres als cinemes la seva nova pel·lícula 'No matarás' protagonitzada per Mario Casas després del seu pas per la Secció Oficial del Festival de cinema de Sitges. En un primer moment el director es va preguntar quin esdeveniment més petit podria desencadenar "un viatge als inferns" i que et portarien a una situació on prendre la vida a algú fos comprensible si ho has viscut en primera persona.

El director ha assegurat que el públic té "un paper molt actiu" a 'No matarás'. "Sempre és el públic que empeny el personatge del Dani i quan el protagonista arriba on arriba, ell torna la pilota al públic perquè sigui ell el que participa del final".

Victori ha dit que des de l'inici tenia molt clar que la pel·lícula havia de ser una experiència i sensorial amb un viatge en primera persona. En aquest context, ha defensat que els actors han de tenir absoluta llibertat. "El procés de rodatge no pot coartar el que neixi en cada moment la veritat i que no sorgeixi d'una idea preconcebuda". Victori creu que s'ha de donar llibertat als actors i això a 'No matarás' "va ser meravellós".

En Dani, interpretat per Mario Casas, és un noi que durant els últims anys s'ha dedicat exclusivament a cuidar el seu pare malalt i quan mor, decideix reprendre la seva vida. Tot va bé fins que una nit coneix a la Mila (Milena Smit), una noia inquietant, sensual i inestable, que convertirà la seva existència en un autèntic malson. La Mila obligarà en Dani a travessar llindars fins llavors infranquejables per a ell i, finalment, el forçarà a plantejar-se dilemes que mai hauria imaginat.

L'actor Mario Casas ha explicat que si una cosa hi ha hagut diferent a 'No matarás' de la resta de pel·lícules que ha fet ha estat la manera de com van composar el personatge. A dos dels actors, ha apuntat, els va conèixer en el mateix set de rodatge: "Tota l'estona es jugava a la veritat i a un realisme que està present a la pel·lícula i que funciona". L'actor ha explicat que Victori els feia sortir tota l'estona de la zona de confort durant el rodatge amb el treball també d'un 'coach'. "Era per tornar-te boig directament", ha afegit.