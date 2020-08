Jordi Évole reivindica la «desdramatització i pedagogia» de Pau Donés sobre el càncer a «Eso que tú me das»

ACN | Barcelona El periodista Jordi Évole ha reivindicat aquest dimecres a la presentació del seu documental al Festival de Màlaga 'Eso que tú me das', la manera de dir adéu del músic Pau Donés. "Tant de bo sabéssim marxar de la vida com ha marxat el Pau, donant aquest exemple, volent ajudar els altres, desdramatitzant el que li està passant, exhibint-lo i fent pedagogia del que és tenir una malaltia com és el càncer", ha precisat. Tanmateix, ha detallat que "l'entrevista té molt més de vida que de mort". Diagnosticat de càncer el 2015, Donés va trucar des de l'hospital el seu amic Jordi Évole vint dies abans de morir i li va demanar de passar els seus darrers moments a la Vall d'Aran i enregistrar una conversa de la qual el documental n'és el resultat.

"És un marxar d'una manera extraordinària", ha reivindicat, alhora que considera que si Pau Donés hagués estat en un teatre,"és d'aquells que fa sortir a l'actor 10 vegades a l'escenari perquè el públic no vol deixar d'aplaudir-lo". A més, ha assegurat que si algú pensava que les seves cançons, vitals i lluminoses, tenien un punt de 'postureig', veient com ha marxat, "està clar que no, que ell és així".

"Si l'espectador pot treure la meitat del que jo he pogut treure fent aquest treball, crec que és moltíssim. A mi m'ha servit molt les coses que el Pau diu al documental", ha comentat Évole, que considera que la pel·lícula es pot veure amb una llibreta i anar apuntant, i fins i tot rellegir-les en algun mal dia. I ha afegit: "Hi ha frases del Pau que s'haurien de prendre com un medicament cada vuit hores perquè poden ser molt útils per segons quins estats d'ànim".

Una oda a la vida "gens lacrimògena"

'Eso que tú me das' és el resultat, "gens lacrimogen", d'aquella darrera entrevista, que més aviat és una oda a la vida perquè el seu protagonista parla de la mort des de la serenor, i amb la perspectiva que aquesta és conseqüència de la vida. "Potser ningú ens ha parlat de la mort així, amb aquesta enteresa", ha dit Évole.

Ha detallat que aquella entrevista va durar quasi tres hores amb frases meravelloses que quedaran al llimb, ha lamentat, tot i que el que ha romàs és "l'essència" del que havia de ser-hi. A més, a l'hora de fer el muntatge es va optar per una producció "no traumàtica".

"Ell volia fer l'entrevista d'una manera diferent de les de promoció", i des d'un lloc en el qual mai no havia parlat. Segons Évole, Donés va quedar molt content i després va "revifar" i va enregistrar nou videoclip, fins que les forces van acabar. "El Pau volia seguir viu i ho segueix amb aquesta pel·lícula", ha afegit. El documental es podrà veure als cinemes a partir del 8 d'octubre en una recaptació solidària per a la investigació contra el càncer.