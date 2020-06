Reobre el Bages Centre: les set estrenes que no et pots perdre

REDACCIÓ | MANRESA

Els amants del cinema estan d'enhorabona. Aquest cap de setmana reobre el complex Bages Centre i podran tornar a gaudir d'un sessió del setè art en gran format. A la secció d'Oci, pots consultar la cartellera sencera, però per començar a fer boca, et destaquem algunes de les estrenes que acaben d'aterrar a les sales del multicinemes manresà com Human lost, Valentine o Personal Assistant. A més, també es projecten Onward i Sonic. La película, entre altres títols.

Personal assistant

Estats Units, 2020. Drama romàntic. 114 minuts. Direcció: Nisha Ganatra. Guió: Flora Greeson. Intèrprets: Dakota Johnson (Maggie Sherwoode), Tracee Ellis Ross (Grace Davis), Kelvin Harrison Jr. (David Cliff), Bill Pullman (Max), Zoe Chao (Katie). Les pantalles: Bages Centre (Manresa) i Yelmo Abrera. Sinopsi: Grace Davis (Tracee Ellis Ross) és una superestrella musical que viu a Los Angeles i Maggie (Dakota Johnson) és la seva estressada assistent, que somia ser productora musical.

La posesión de Mary

Estats Units, 2020. Terror. 84 minuts. Direcció: Michael Goi. Guió: Anthony Jaswinski. Intèrprets: Gary Oldman (David), Emily Mortimer (Sarah), Owen Teague (Tommy), Manuel Garcia-Rulfo (Mike), Jennifer Esposito (Clarkson). Les pantalles: Bages Centre (Manresa) i Yelmo Abrera. Sinopsi: David (Gary Oldman) és un pare de família amb greus dificultats econòmiques. Per sortir de la misèria, aquest expert mariner decideix comprar un vaixell en una subhasta.

Human lost

Japó, 2020. Animació. 109 minuts. Direcció: Fuminori Kizaki. Guió: Tow Ubukata. Basat en la novel·la d’Osamu Dazai. Les pantalles: Bages Centre (Manresa). Sinopsi: Tòquio, any 2036. Una revolució en el món de la medicina ha aconseguit vèncer la mort gràcies al «Shell System», que consisteix en la col·locació de petites nanomàquines que aturen les malalties dels éssers humans. Però a aquesta tecnologia només hi pot accedir la població amb més recursos econòmics.

Valentine

Indonèsia, 2020. Fantasia. 105 minuts. Direcció: Agus Pestol, Ubay Fox. Guió: Beby Hasibuan. Intèrprets: Arie Dagienkz (Wawan), Matthew Settle (Bono), Ahmad Affandy (Umbra), Indra Birowo (SWAT Commander), Estelle Linden (Srimaya). Les pantalles: Bages Centre (Manresa). Sinopsi: la bonica ciutat de Batavia ha deixat de ser un indret segur. La violència, els robatoris i la criminalitat es desborden. Allà viu Srimaya, una jove cambrera que somia convertir-se en actriu.

Corre com una noia

Austràlia, 2020. Drama biogràfic. 100 minuts. Direcció: Rachel Griffiths. Guió: Andrew Knight i Elise McCredie. Intèrprets: Teresa Palmer (Michelle Payne), Sam Neill (Paddy Payne), Sullivan Stapleton (Darren Weir), Sophia Forrest (Cathy Payne), Henry Nixon (Andrew Payne). Les pantalles: Bages Centre (Manresa). Sinopsi: des que era petita, Michelle Payne (Teresa Palmer) té un somni quasi impossible: guanyar la copa de Melbourne, la cursa d’hípica més dura de totes.

La cinta de Álex

Espanya, 2020. Drama. 109 minuts. Direcció i guió: Irene Zoe Alameda. Intèrprets: Fernando Gil (Álex), Rocío Yanguas (Alexandra), Aitana Sánchez-Gijón (Vera), Aida Folch (mare d’Alexandra), Amit Shukla, Krishna Singh Bisht. Les pantalles: Bages Centre (Manresa). Sinopsi: Alexandra (Rocío Yanguas) és una preadolescent que es retroba amb el seu pare, Álex (Fernando Gil), després d’una llarga separació. L’home ha complert condemna a presó acusat injustament de jihadista.

Invisibles

Espanya, 2020. Drama. 105 minuts. Direcció i guió Gracia Querejeta. Intèrprets: Emma Suárez, Adriana Ozores, Nathalie Poza, Blanca Portillo, Fernando Cayo, Pedro Casablanc. Les pantalles: Bages Centre (Manresa) Sinopsi: Julia (Adriana Ozores), Elsa (Emma Suárez) i Amelia (Nathalie Poza) són tres amigues que un dia van decidir anar a caminar plegades un cop a la setmana. Aquesta rutina s’ha acabat convertint en una necessitat, uns passejos per compartir les seves vides.