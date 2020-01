Descobreix les nominacions de la 92a edició dels Oscars

Chance/EP El proper 9 de febrer se celebrarà la 92a edició dels Oscars al Dolby Theatre de Los Angeles, i per fi coneixem els nominats. Unes nominacions que arriben just una setmana després dels Globus d'Or, premis que ja han marcat el camí de l'èxit a diverses pel·lícules, actors i directors, com 'Joker', '1917', Joaquin Phoenix, Quentin Tarantino o Renee Zellweger.

Coses a destacar en aquestes nominacions: Scarlett Johansson s'ha convertit en la primera actriu en ser nominada en dues categories diferents després de 13 anys. Cate Blanchett va ser l'última que ho va aconseguir el 2007 amb 'Elizabeth: l'edat d'or' i 'La meva història sense mi'. Johansson ha aconseguit una doble nominació per 'Marriage Story', competint per millor actriu, i 'Jojo Rabbit', competint per millor actriu de repartiment. A més, Antonio Banderas ha aconseguit colar-se entre els millors actors de l'any pel seu paper a 'Dolor i Glòria', competint per l'estatueta a millor actor contra Leonardo DiCaprio, Joaquin Phoenix, Adam Driver i Jonathan Pryce.

D'altra banda, 'Joker' ha estat la pel·lícula amb més nominacions de la jornada amb 11, seguida de '1917', 'Érase una vez... en Hollywood' i 'El irlandés' amb 10 candidatures cadascuna, cosa que ja es veia venir des del triomf d'aquestes pel·lícules en els Globus d'Or. Cal destacar també com Marvel ha entrat una vegada més en la cerimònia dels Oscars, aquesta vegada amb 'Vengadores: Endgame'. La pel·lícula més taquillera de la història comperità el 9 de febrer a la categoria de millors efectes visuals. Vols conèixer tots els nominats? Segueix llegint!



Millor pel·lícula

Le Mans

El irlandés

Jojo Rabbit

Joker

Mujercitas

Historia de un matrimonio

1917

Érase una vez...en Hollywood

Parásitos



Millor actriu

Cynthia Erivo

Scarlett Johansson

Saoirse Ronan

Charlize Theron

Renee Zellweger



Millor actor

Antonio Banderas

Leonardo DiCaprio

Adam Driver

Joaquin Phoenix

Jonathan Pryce



Millor direcció

Martin Scorsese

Todd Phillips

Sam Mendes

Quentin Tarantino

Bong Joon Ho



Millor actriu secundària

Kathy Bates

Laura Dern

Scarlett Johansson

Florence Pugh

Margot Robbie



Millor actor secundari

Tom Hanks

Anthony Hopkins

Al Pacino

Joe Pesci

Brad Pitt



Millor vestuari

El Irlandés

Jojo Rabbit

Joker

Mujercitas

Érase una vez... en Hollywood



Millor banda sonora

Joker

Mujercitas

Historia de un matrimonio

1917

Star Wars: El ascenso de Skywalker



Millor muntatge de so

Le Mans'66

Joker

1917

Érase una vez... en Hollywood

Star Wars: El ascenso de Skywalker



Millor mescla de so

Ad Astra

Joker

1917

Le Mans'66

Érase una vez... en Hollywood



Millor pel·lícula de parla no anglesa

Corpus Christi

Honeyland

Los Miserables

Dolor y Gloria

Parásitos



Millor fotografia

El irlandés

Joker

The Lighthouse

1917

Érase una vez... en Hollywood



Millor pel·lícula animada

Cómo entrenar a tu dragón 3

¿Dónde está mi cuerpo?

Klaus

Toy Story 4

Mr. Link. El origen perdido



Millor guió adaptat

El irlandés

Jojo Rabbit

Joker

Mujercitas

Los dos papas



Millor guió original

Puñales por la espalda

Historia de un matrimonio

1917

Érase una vez...en Hollywood

Parásitos



Millor cançó

(I'm gonna) love me again (Elton John) - Rocketman

Stand Up (Cynthia Erivo, Joshua Campbell) - Harriet

Into the Unknown (Kristen Anderson-Lopez, Robert Lopez) - Frozen II

I'm standing with you (Diane Warren) - Más allá de la esperanza

I can't let you throw yourself away (Randy Newman) - Toy Story 4



Millor disseny de producció

El irlandés

Jojo Rabbit

1917

Érase una vez... en Hollywood

Parásitos



Millors efectes especials

Vengadores: Endgame

El irlandés

El Rey León

1917

Star Wars: El ascenso de Skywalker



Millor maquillatge i perruqueria

El escándalo

Joker

Judy

1917

Maléfica: maestra del mal